Pedro Acosta (8e) : "Je profite de chaque tour".

A la fin de la deuxième journée d'essais, dans des conditions typiquement chaudes, Pedro Acosta s'est présenté aux représentants des médias de bonne humeur. A juste titre. Car après les sessions de shakedown déjà positives, Acosta a continué à s'améliorer nettement lors des échanges avec l'élite rassemblée. Avec près de six dixièmes de retard sur le meilleur du jour, Enea Bastianini, le promu a certes été relégué à la huitième place du classement, mais sa progression d'une demi-seconde a également permis à Acosta de rejoindre le club très fermé des pilotes MotoGP qui ont fait le tour du circuit international de Sepang en moins de 1'58.

"Aujourd'hui encore, ce fut une journée de test très positive", racontait Acosta mercredi soir. "Je ne dirai jamais assez à quel point j'apprécie de rouler sur la moto. Et mon rythme me convient aussi, ça avance vraiment bien. Chaque jour, je progresse, dernièrement d'une demi-seconde. C'est un bon sentiment, d'autant plus que je suis encore très loin en termes d'expérience. Alors que d'autres pilotes testent en partie avec des réglages identiques, je quitte le box à chaque sortie avec des réglages modifiés. Nous avons encore beaucoup de choses à essayer, mais je me sens vraiment bien".

"Les pilotes qui ont été plus rapides que moi aujourd'hui sont là depuis des années, ils ont accumulé les victoires et les titres de champion du monde. Donc ça colle", a déclaré le champion de Moto2 de l'an dernier, serein. "Je dirais que nous sommes exactement dans la feuille de route. Ce qui vaut d'ailleurs pour toute l'équipe. KTM a fait un excellent travail durant l'hiver et ensemble, nous comprenons chaque jour un peu plus le système dans son ensemble".

Interrogé sur les nombreux callosités sur ses mains, le jeune homme de 19 ans a réagi en riant : "Les mains ont l'air bien ! J'ai entendu dire que c'était différent pour les rookies dans le passé. Ce n'est vraiment pas grave. Ici, à cause de la chaleur, c'est peut-être un peu plus stressant - mais ce n'est pas grave".

Test MotoGP de Sepang, mercredi (7 février) :

1. Bastianini, Ducati, 1:57,134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0,877

13. Rins, Yamaha, + 0,976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15. Miller, KTM, + 1,166

16. Nakagami, Honda, + 1,238

17. Marini, Honda, + 1,260

18. Viñales, Aprilia, + 1,322

19. Oliveira, Aprilia, + 1,415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22. Savadori, Aprilia, + 2,542

23. Pirro, Ducati, + 2,568

Test MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23e Pirro, Ducati, + 2,451