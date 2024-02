Pedro Acosta (8°): "Mi godo ogni giro".

Alla fine del secondo giorno di test in condizioni tipicamente calde, Pedro Acosta era ancora di buon umore con i media. E a ragione. Dopo le già positive sessioni di shakedown, Acosta ha continuato a migliorare significativamente nello scambio con l'élite riunita. Con un distacco di quasi sei decimi dal miglior pilota della giornata, Enea Bastianini, l'astro nascente è stato relegato all'ottavo posto della classifica, ma il suo miglioramento di mezzo secondo ha portato Acosta nell'esclusivo club dei piloti della MotoGP che hanno girato sul Sepang International Circuit in meno di 1:58 minuti.

"È stata un'altra giornata di test molto positiva", ha dichiarato Acosta mercoledì sera. "Non ripeterò mai abbastanza quanto mi piace guidare la moto. E anche il mio ritmo è buono, sta andando molto bene. Sto migliorando ogni giorno, ultimamente di mezzo secondo. È una bella sensazione, soprattutto perché sono ancora molto lontano in termini di esperienza. Mentre gli altri piloti a volte provano con assetti identici, io esco dai box con un assetto diverso ogni volta che esco. Abbiamo ancora molto da provare, ma le sensazioni sono davvero buone".

"I piloti che sono stati più veloci di me oggi sono con noi da anni e hanno collezionato vittorie e titoli mondiali. Quindi ci sta", ha detto con calma il campione della Moto2 dello scorso anno. "Direi che siamo in linea con le previsioni. Il che, tra l'altro, vale per tutta la squadra. KTM ha fatto un ottimo lavoro durante l'inverno e insieme capiamo ogni giorno un po' di più l'intero sistema".

Quando gli è stato chiesto dei numerosi calli sulle mani, il 19enne ha risposto con una risata: "Le mani sembrano buone! Ho sentito dire che i rookie del passato avevano problemi completamente diversi. In realtà non è male. Qui, a causa del caldo, potrebbe essere un po' più stressante, ma va bene così".

Test MotoGP di Sepang, mercoledì (7 febbraio):

1° Bastianini, Ducati, 1'57.134 min.

2° Martin, Ducati, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,193

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5° Bagnaia, Ducati, + 0,335

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8° Acosta, KTM, + 0,592

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10° Mir, Honda, + 0,738

11° Quartararo, Yamaha, + 0,754

12° Zarco, Honda, + 0,877

13° Rins, Yamaha, + 0,976

14° Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15° Miller, KTM, + 1,166

16° Nakagami, Honda, + 1.238

17° Marini, Honda, + 1.260

18° Viñales, Aprilia, + 1.322

19° Oliveira, Aprilia, + 1.415

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21° Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22° Savadori, Aprilia, + 2.542

23° Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1'57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451