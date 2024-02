Pedro Acosta (8º): "Gosto de cada volta"

O estreante de MotoGP Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) também melhorou significativamente no segundo dia do teste oficial de Sepang. Com boa disposição, o jovem espanhol continua a competir valentemente com os melhores do mundo no oitavo lugar.

No final do segundo dia de testes em condições tipicamente quentes, Pedro Acosta ainda estava muito animado com os meios de comunicação social. E com razão. Após as já positivas sessões de shakedown, Acosta continuou a melhorar significativamente na troca de impressões com a elite reunida. Com uma diferença de quase seis décimos para o melhor piloto do dia, Enea Bastianini, a estrela em ascensão foi relegada para o oitavo lugar da tabela de classificação, mas a sua melhoria de meio segundo também trouxe Acosta para o clube exclusivo de pilotos de MotoGP que deram uma volta ao Circuito Internacional de Sepang em menos de 1:58 minutos.

"Foi mais um dia de testes muito positivo," disse Acosta na quarta-feira à noite. "Não consigo dizer com frequência suficiente o quanto gosto de pilotar a moto. E o meu ritmo também é bom, está a correr muito bem. Estou a melhorar todos os dias, mais recentemente em meio segundo. É uma boa sensação, especialmente porque ainda estou muito longe em termos de experiência. Enquanto outros pilotos estão por vezes a testar com configurações idênticas, eu saio das boxes com uma configuração diferente de cada vez que saio. Ainda temos muito para experimentar, mas a sensação é muito boa."

"Os pilotos que foram mais rápidos do que eu hoje estão connosco há anos e conquistaram vitórias e títulos de campeões do mundo. Portanto, isso encaixa", disse calmamente o campeão de Moto2 do ano passado. "Eu diria que estamos dentro do prazo. O que, aliás, se aplica a toda a equipa. A KTM fez um excelente trabalho durante o inverno e juntos compreendemos um pouco mais sobre todo o sistema todos os dias."

Quando questionado sobre os numerosos calos nas mãos, o jovem de 19 anos respondeu com uma gargalhada: "As mãos têm bom aspeto! Ouvi dizer que, no passado, os novatos tinham problemas completamente diferentes. Não é mau de todo. Aqui, por causa do calor, pode ser um pouco mais stressante - mas não faz mal."

Teste de MotoGP em Sepang, quarta-feira (7 de fevereiro):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5º Bagnaia, Ducati, + 0,335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8º Acosta, KTM, + 0,592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10º Mir, Honda, + 0,738

11º Quartararo, Yamaha, + 0,754

12º Zarco, Honda, + 0,877

13º Rins, Yamaha, + 0,976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15º Miller, KTM, + 1,166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1,260

18º Viñales, Aprilia, + 1,322

19º Oliveira, Aprilia, + 1,415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22º Savadori, Aprilia, + 2,542

23º Pirro, Ducati, + 2,568

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451