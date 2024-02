Di Giannantonio: "El cambio se me hizo fácil"

Desde 2015, Fabio Di Giannantonio siempre ha pilotado para el equipo Gresini, aparte de dos temporadas con Speed Up Racing (2019/2020). Tras unos resultados inicialmente aleccionadores, encontró una nueva motivación a lo largo de la temporada pasada y sorprendió a todos con algunas actuaciones sobresalientes. Hacia el final de la temporada, logró su primera victoria en MotoGP en Catar, pero tuvo que dejar su puesto en el equipo por Marc Márquez: la explosión de rendimiento llegó demasiado tarde.

Encontró un nuevo hogar en el Pertamina Enduro VR46 Racing Team, que buscaba un sucesor para Luca Marini y lo encontró en el italiano de 25 años. "Al principio estaba un poco preocupado. Es mi tercer año con Ducati, pero estoy en un entorno completamente nuevo, con un nuevo jefe de equipo (David Muñoz - el autor). Pensé que tendría que empezar de nuevo. Pero la transición se me hizo fácil, es un equipo realmente genial que siempre está alegre. Estoy disfrutando, porque una actitud así te ayuda a ir más rápido".

Diggia no tiene el placer de pilotar una moto Ducati actual. Esto conlleva ventajas e inconvenientes. "Lo bueno es que no tenemos presión. Por la mañana probamos dos tipos diferentes de neumáticos, pero no funcionaron y desbarataron el plan. Después de comer, encontramos una buena puesta a punto, que mejoró mucho las sensaciones con el neumático delantero. Hemos podido dar un gran paso adelante y estamos en una posición mucho mejor que el primer día y por la mañana. Pero no tenemos muchas piezas nuevas que probar".

También se familiarizó con los neumáticos Michelin para 2024. Fabio: "Es una diferencia clara. El año pasado, a las cinco vueltas ya se notaba que los neumáticos se degradaban; estos duran un poco más. Sientes antes el límite, porque en cuanto frenas demasiado fuerte y hay movimiento en el neumático delantero, conoces el límite".

Al final de la segunda jornada de entrenamientos, Diggia ha sido el cuarto piloto Ducati más rápido, terminando sexto en la general y a poco menos de medio segundo del mejor, el piloto oficial de Ducati Enea Bastianini.

Di Giannantonio también llama la atención por el diseño de sus cascos. "Desde 2021, doy mucha importancia a un casco con un diseño bonito. Yo mismo diseño todos los bocetos, los gráficos los crean otros, normalmente Alessandro de Aerowork Design. El año pasado empecé a diseñar yo mismo los gráficos para algunos eventos. Me enseño a trabajar con los programas mientras viajo en avión.

