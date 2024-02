Di Giannantonio : "La transition m'a été facilitée".

Depuis 2015, Fabio Di Giannantonio a toujours couru pour le team Gresini, à l'exception de deux saisons chez Speed Up Racing (2019/2020). Après des résultats décevants au début, il a trouvé une nouvelle motivation au cours de la saison dernière et a surpris par quelques performances exceptionnelles. En fin de saison, il a remporté sa première victoire en MotoGP au Qatar, mais il a dû céder sa place dans l'équipe à Marc Marquez - l'explosion de ses performances est arrivée trop tard.

Il a trouvé un nouveau foyer au sein du Pertamina Enduro VR46 Racing Team, qui cherchait un successeur à Luca Marini et l'a trouvé en l'Italien de 25 ans. "J'étais un peu inquiet au début. C'est ma troisième année avec Ducati, mais je suis dans un tout nouvel environnement, avec un nouveau chef d'équipe (David Munoz - l'auteur). Je pensais que je devrais recommencer à zéro. Mais la transition m'a été facilitée, c'est une équipe vraiment cool, toujours joyeuse. J'en profite, car une telle attitude t'aide à aller plus vite".

Diggia n'a pas le plaisir de conduire une moto Ducati actuelle. Cela comporte des avantages et des inconvénients. "L'avantage, c'est que nous n'avons pas de pression. Nous avons testé deux types de pneus différents le matin, mais ils n'ont pas vraiment fonctionné et ont un peu chamboulé le programme. Après le déjeuner, nous avons trouvé un bon réglage, ce qui a grandement amélioré le feeling avec le pneu avant. Nous avons pu faire un pas de géant et nous sommes nettement mieux placés que le premier jour et que le matin. En revanche, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles pièces à tester".

Il s'est également débrouillé avec les pneus Michelin pour 2024. Fabio : "C'est une nette différence. L'année dernière, tu sentais déjà que le pneu se dégradait après cinq tours, ceux-là durent un peu plus longtemps. Tu sens davantage la limite, car dès que tu freines trop fort et qu'il y a du mouvement dans le pneu avant, tu connais la limite".

A la fin de la deuxième journée d'essais, Diggia était le quatrième pilote Ducati le plus rapide, se classant sixième au total, et perdant une petite demi-seconde sur le meilleur, le pilote d'usine Ducati Enea Bastianini.

Di Giannantonio se fait également remarquer par les designs de casque qu'il a lui-même conçus. "Depuis 2021, j'attache beaucoup d'importance au design de mon casque. Je crée tous les sketches moi-même, les graphiques sont réalisés par d'autres, généralement Alessandro d'Aerowork Design. L'année dernière, j'ai commencé à créer moi-même les graphiques de certains événements. J'apprends à travailler avec les programmes pendant les voyages en avion".

Test MotoGP de Sepang, mercredi (7 février) :

1. Bastianini, Ducati, 1:57,134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0,877

13. Rins, Yamaha, + 0,976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15. Miller, KTM, + 1,166

16. Nakagami, Honda, + 1,238

17. Marini, Honda, + 1,260

18. Viñales, Aprilia, + 1,322

19. Oliveira, Aprilia, + 1,415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22. Savadori, Aprilia, + 2,542

23. Pirro, Ducati, + 2,568

Test MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23e Pirro, Ducati, + 2,451