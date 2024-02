Di Giannantonio: "Il cambio è stato facile per me".

Dal 2015, Fabio Di Giannantonio ha sempre corso per il team Gresini, a parte due stagioni con Speed Up Racing (2019/2020). Dopo risultati inizialmente deprimenti, nel corso della scorsa stagione ha trovato nuove motivazioni e ha sorpreso tutti con alcune prestazioni eccezionali. Verso la fine della stagione, ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP in Qatar, ma ha dovuto lasciare il suo posto in squadra per Marc Marquez - l'esplosione delle prestazioni è arrivata troppo tardi.

Ha trovato una nuova casa nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team, che cercava un successore di Luca Marini e l'ha trovato nel 25enne italiano. "All'inizio ero un po' preoccupato. È il mio terzo anno con Ducati, ma mi trovo in un ambiente completamente nuovo, con un nuovo capo equipaggio (David Munoz - l'autore). Pensavo di dover ricominciare tutto da capo. Ma la transizione è stata facile per me, è una squadra davvero forte e sempre allegra. Mi sto godendo il tempo, perché un atteggiamento del genere ti aiuta a diventare più veloce".

Diggia non ha il piacere di guidare una moto Ducati attuale. Questo comporta vantaggi e svantaggi. "La cosa positiva è che non abbiamo pressione. In mattinata abbiamo provato due tipi di gomme diverse, ma non hanno funzionato e hanno scombussolato il piano. Dopo pranzo abbiamo trovato un buon setup, che ha migliorato notevolmente il feeling con lo pneumatico anteriore. Siamo riusciti a fare un enorme passo avanti e ci troviamo in una posizione molto migliore rispetto al primo giorno e alla mattina. Ma non abbiamo molte parti nuove da testare".

Ha anche preso confidenza con gli pneumatici Michelin per il 2024. Fabio: "È una differenza evidente. L'anno scorso si notava dopo soli cinque giri che le gomme si stavano degradando; queste durano un po' di più. Il limite si avverte prima, perché appena si frena troppo e c'è un movimento nel pneumatico anteriore, si capisce il limite".

Alla fine della seconda giornata di test, Diggia è stato il quarto pilota Ducati più veloce, finendo sesto in classifica generale e a poco meno di mezzo secondo dal migliore, il pilota Ducati ufficiale Enea Bastianini.

Di Giannantonio colpisce anche per il design dei suoi caschi autocostruiti. "Dal 2021 do molta importanza a un casco dal design accattivante. Disegno io stesso tutti i bozzetti, le grafiche sono create da altri, di solito da Alessandro di Aerowork Design. L'anno scorso ho iniziato a disegnare io stesso le grafiche per alcuni eventi. Imparo a lavorare con i programmi mentre viaggio in aereo.

Test MotoGP di Sepang, mercoledì (7 febbraio):

1° Bastianini, Ducati, 1'57.134 min.

2° Martin, Ducati, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,193

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5° Bagnaia, Ducati, + 0,335

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8° Acosta, KTM, + 0,592

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10° Mir, Honda, + 0,738

11° Quartararo, Yamaha, + 0,754

12° Zarco, Honda, + 0,877

13° Rins, Yamaha, + 0,976

14° Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15° Miller, KTM, + 1,166

16° Nakagami, Honda, + 1.238

17° Marini, Honda, + 1.260

18° Viñales, Aprilia, + 1.322

19° Oliveira, Aprilia, + 1.415

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21° Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22° Savadori, Aprilia, + 2.542

23° Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1'57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451