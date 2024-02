Di Giannantonio: "A mudança foi fácil para mim"

Depois de uma segunda metade da época de 2023 bem sucedida, Fabio Di Giannantonio quer continuar de onde parou no MotoGP com a equipa VR46 Ducati. O que ele diz sobre o seu novo ambiente.

Desde 2015, Fabio Di Giannantonio sempre pilotou para a equipa Gresini, com exceção de duas épocas com a Speed Up Racing (2019/2020). Depois de resultados inicialmente modestos, ele encontrou uma nova motivação ao longo da última temporada e surpreendeu a todos com alguns desempenhos excepcionais. No final da época, alcançou a sua primeira vitória no MotoGP no Qatar, mas teve de deixar a sua posição na equipa para Marc Marquez - a explosão de desempenho chegou demasiado tarde.

Encontrou uma nova casa na Pertamina Enduro VR46 Racing Team, que procurava um sucessor para Luca Marini e encontrou-o no italiano de 25 anos. "Estava um pouco preocupado no início. É o meu terceiro ano com a Ducati, mas estou num ambiente completamente novo, com um novo chefe de equipa (David Munoz - o autor). Pensei que teria de começar tudo de novo. Mas a transição foi fácil para mim, é uma equipa muito fixe e sempre alegre. Estou a gostar do tempo, porque uma atitude como esta ajuda-nos a ser mais rápidos."

Diggia não tem o prazer de pilotar uma moto Ducati atual. Isso traz vantagens e desvantagens. "A coisa boa é que não temos pressão. Testámos dois tipos diferentes de pneus de manhã, mas não funcionaram e desorganizaram o plano. Depois do almoço, encontrámos uma boa configuração, que melhorou muito a sensação com o pneu dianteiro. Conseguimos dar um grande passo em frente e estamos numa posição muito melhor do que no primeiro dia e de manhã. Mas não temos muitas peças novas para testar".

Também se familiarizou com os pneus Michelin para 2024. Fabio: "É uma diferença clara. No ano passado, após apenas cinco voltas, notava-se que os pneus estavam a degradar-se; estes duram um pouco mais. Sente-se o limite mais cedo, porque assim que se trava com demasiada força e há movimento no pneu da frente, sabe-se o limite."

No final do segundo dia de testes, Diggia foi o quarto piloto mais rápido da Ducati, terminando em sexto na geral e perdendo pouco menos de meio segundo para o melhor, o piloto de fábrica da Ducati, Enea Bastianini.

Di Giannantonio também impressiona com os seus capacetes de design próprio. "Desde 2021, tenho dado grande importância a um capacete com um design bonito. Eu próprio desenho todos os esboços, os gráficos são criados por outros, normalmente o Alessandro da Aerowork Design. No ano passado, comecei a desenhar eu próprio os gráficos para alguns eventos. Aprendo sozinho a trabalhar com os programas enquanto viajo de avião.

Teste de MotoGP em Sepang, quarta-feira (7 de fevereiro):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5º Bagnaia, Ducati, + 0,335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8º Acosta, KTM, + 0,592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10º Mir, Honda, + 0,738

11º Quartararo, Yamaha, + 0,754

12º Zarco, Honda, + 0,877

13º Rins, Yamaha, + 0,976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15º Miller, KTM, + 1,166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1,260

18º Viñales, Aprilia, + 1,322

19º Oliveira, Aprilia, + 1,415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22º Savadori, Aprilia, + 2,542

23º Pirro, Ducati, + 2,568

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451