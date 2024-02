Trackhouse fait revenir Davide Brivio en MotoGP

Davide Brivio a été un manager d'équipe MotoGP couronné de succès chez Suzuki Ecstar de 2014 à fin 2020 et a rejoint Alpine en Formule 1 après avoir remporté le titre avec Joan Mir en tant que faiseur de champions du monde. Mais il n'a pas obtenu chez les Français (il s'agit de l'ancienne équipe d'usine Renault), en tant que "Director of Racing Expansion Projects", l'influence au plus haut niveau du management qu'on lui avait apparemment fait miroiter.

Le 12 décembre, Alpine Racing a confirmé que les chemins de Brivio et de l'équipe de Formule 1 se séparaient d'un commun accord à la fin de l'année 2023. La raison invoquée était que l'Italien de 59 ans souhaitait poursuivre d'autres possibilités de carrière. Le fait que son cœur continue de battre pour le MotoGP était un secret de polichinelle.

C'est désormais officiel : Davide Brivio revient dans la catégorie reine du sport à deux roues en tant que Team Principal du Trackhouse Racing Team. Après les machines GP24 actuelles pour Miguel Oliveira, cette manœuvre est un indice supplémentaire du sérieux avec lequel la troupe américaine prend son engagement en MotoGP. Le team manager reste Wilco Zeelenberg, comme à l'époque de RNF.

Le propriétaire de l'équipe, Justin Marks, a déclaré : "C'est incroyable d'avoir quelqu'un du calibre et de l'expérience de Davide à la tête de l'équipe Trackhouse Racing MotoGP. Nous sommes tous impressionnés par son engagement au sein de l'entreprise. Dès l'instant où j'ai rencontré Davide, j'ai su qu'il s'intégrerait parfaitement dans la culture Trackhouse. Il sait qu'il nous mènera vers de grandes choses sur et en dehors de la piste".

"Tout s'est passé très vite ces derniers jours, après que Justin m'ait demandé de soutenir Trackhouse dans son défi MotoGP", a ajouté Davide Brivio. "C'est passionnant de faire partie de ce nouveau projet et j'ai hâte de mieux connaître Trackhouse et de voir ce que nous pouvons apporter à la MotoGP à partir de la vision et de l'expérience réussies que cette entreprise possède dans d'autres sports et environnements. Cela pourrait être une grande combinaison de deux mondes".