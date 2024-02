Trackhouse riporta Davide Brivio in MotoGP

Davide Brivio è stato un team manager di successo in MotoGP alla Suzuki Ecstar dal 2014 alla fine del 2020 e si è unito ad Alpine in Formula 1 dopo aver vinto il titolo di campione del mondo con Joan Mir. Tuttavia, in qualità di "Direttore dei progetti di espansione delle corse" presso il team francese (l'ex team Renault), non gli è stata data l'influenza ai massimi livelli di gestione che apparentemente gli era stata promessa.

Il 12 dicembre, Alpine Racing ha confermato che Brivio e il team di Formula 1 si sarebbero lasciati di comune accordo alla fine del 2023. Il motivo era che il 59enne italiano voleva perseguire altre opportunità di carriera. Era un segreto che il suo cuore continuasse a battere per la MotoGP.

Ora è ufficiale: Davide Brivio torna nella classe regina delle due ruote come Team Principal del Trackhouse Racing Team. Dopo l'attuale moto GP24 di Miguel Oliveira, questa mossa è un'ulteriore indicazione di quanto seriamente la squadra americana stia prendendo il suo impegno in MotoGP. Come ai tempi della RNF, Wilco Zeelenberg rimane il team manager.

Il proprietario del team Justin Marks ha commentato: "È incredibile avere una persona del calibro e dell'esperienza di Davide al timone del team Trackhouse Racing MotoGP. Tutti noi dell'azienda siamo impressionati dal suo impegno. Dal momento in cui ho incontrato Davide, ho capito che si sarebbe inserito perfettamente nella cultura Trackhouse. Sa che ci porterà a fare grandi cose dentro e fuori la pista".

"È successo tutto molto rapidamente negli ultimi giorni, dopo che Justin mi ha chiesto se volevo sostenere Trackhouse nella sfida della MotoGP", ha aggiunto Davide Brivio. "È emozionante far parte di questo nuovo progetto e non vedo l'ora di conoscere meglio Trackhouse e di vedere cosa possiamo portare in MotoGP grazie alla visione di successo e all'esperienza che questa azienda ha in altri sport e ambienti. Potrebbe essere una grande combinazione di due mondi".