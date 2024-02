Trackhouse traz Davide Brivio de volta ao MotoGP

No último dia do teste de Sepang, a recém-formada equipa Aprilia da Trackhouse anunciou oficialmente que Davide Brivio foi nomeado Chefe de Equipa com efeito imediato.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Davide Brivio foi um bem sucedido chefe de equipa de MotoGP na Suzuki Ecstar de 2014 até ao final de 2020 e juntou-se à Alpine na Fórmula 1 depois de ganhar o título com Joan Mir como campeão mundial. No entanto, como "Diretor de Projectos de Expansão de Corridas" na equipa francesa (a antiga equipa de trabalho da Renault), não lhe foi dada a influência ao mais alto nível de gestão que aparentemente lhe tinha sido prometida.

Em 12 de dezembro, a Alpine Racing confirmou que Brivio e a equipa de Fórmula 1 se separavam por mútuo acordo no final de 2023. A razão apresentada foi o facto de o italiano de 59 anos querer seguir outras oportunidades de carreira. Era um segredo aberto que o seu coração continuava a bater pelo MotoGP.

Agora é oficial: Davide Brivio está de regresso à categoria rainha das corridas de duas rodas como Chefe de Equipa da Trackhouse Racing Team. Depois das actuais motos GP24 para Miguel Oliveira, esta mudança é mais uma indicação de como a equipa americana está a levar a sério o seu compromisso com o MotoGP. Tal como nos dias da RNF, Wilco Zeelenberg continua a ser o chefe de equipa.

O proprietário da equipa, Justin Marks, comentou: "É incrível ter alguém com o calibre e experiência do Davide ao leme da equipa Trackhouse Racing MotoGP. Todos nós na empresa estamos impressionados com o seu empenho. Desde o momento em que conheci o Davide, apercebi-me que ele se encaixaria perfeitamente na cultura da Trackhouse. Ele sabe que nos vai levar a grandes coisas dentro e fora da pista."

"Tudo aconteceu muito rapidamente nos últimos dias, depois de Justin me ter perguntado se eu apoiaria a Trackhouse no desafio de MotoGP", acrescentou Davide Brivio. "É emocionante fazer parte deste novo projeto e estou ansioso por conhecer melhor a Trackhouse e ver o que podemos trazer para o MotoGP com a visão de sucesso e a experiência que esta empresa tem noutros desportos e ambientes. Pode ser uma óptima combinação de dois mundos".