Teste de Sepang, 14h: tempos fabulosos de Bagnaia e companhia.

No último dia do teste de Sepang, os ases do MotoGP, liderados por Pecco Bagnaia, marcaram os primeiros tempos de 1:56. O estreante da Ducati, Marc Márquez, ainda não o conseguiu, mas melhorou para o 6º lugar.

"Estou ansioso pela manhã. Acho que se não chover, veremos alguns tempos de 1:56", anunciou o piloto da Ducati Francesco "Pecco" Bagnaia na noite de quarta-feira em Sepang - e ele provou estar certo.

Depois de o seu tempo de pole do GP da Malásia de 2023, 1:57,491 min, já ter sido batido por cinco pilotos no dia anterior, o próprio campeão do mundo foi o primeiro a ficar abaixo de 1:57 min no Circuito Internacional de Sepang de 5,543 km na quinta-feira, pouco menos de meia hora após o início dos testes - e fê-lo claramente na primeira tentativa com 1:56,682 min.

O segundo classificado do Campeonato do Mundo, Jorge Martin (Prima Pramac Racing), seguiu o exemplo, mas ficou a 0,172 de Bagnaia. O tempo seguinte de 1m56s foi estabelecido por Alex Márquez na GP23 com as cores da Gresini, antes de Enea Bastianini, o terceiro piloto da Desmosedici GP24(Franco Morbidelli faltou aos testes de pré-temporada após o seu acidente de treino), se juntar ao clube dos 1m56s.

O piloto de fábrica da Aprilia, Aleix Espargaró, ficou um pouco acima dessa marca com 1m57,091s. O proeminente estreante da Ducati, Marc Márquez, também iniciou uma perseguição em tempo real pela primeira vez e ficou em sexto lugar na manhã de quinta-feira, a 0,588 segundos de Bagnaia.

Também digno de menção foi a melhoria do piloto de fábrica da Repsol Honda, Joan Mir, que melhorou o seu tempo de qualificação do GP da Malásia em novembro passado (1:58.440 min) por um bom segundo e terminou em nono, logo atrás de Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3), que, como estreante, continua consistentemente no top 10.

Teste de MotoGP em Sepang, quinta-feira às 14 horas:

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

8º Acosta, KTM, + 0,683

9º Mir, Honda, + 0,692

10º Binder, KTM, + 0,780

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Rins, Yamaha, + 1.197

16º Zarco, Honda, + 1,260

17º Oliveira, Aprilia, + 1,318

18º Marini, Honda, + 1.344

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

20º Bezzecchi, Ducati, + 2,003

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183