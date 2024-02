Jorge Martín (Ducati): "No sólo Pecco y yo"

Jorge Martín ha sido uno de los cuatro pilotos que han rodado por debajo de la marca de 1:57 minutos en la mañana del jueves en Sepang, y dos horas antes del final de los entrenamientos el subcampeón estaba a 0,172 segundos del defensor del título Francesco "Pecco Bagnaia", segundo. "Me ha sorprendido porque rodaba con el nuevo carenado, que ayer no me gustó", ha revelado el "Martinator". "Hemos cambiado un poco la puesta a punto, las sensaciones han sido buenas enseguida y hemos hecho una gran vuelta. He cometido un pequeño error en la T3, pero el resto de la vuelta ha sido impresionante. Estar por debajo de 1:57 min ha estado bien".

Por lo tanto, está claro que el piloto del Pramac Ducati también se inclina ahora claramente por el nuevo carenado, que los pilotos oficiales de Lenovo Bagnaia y Bastianini ya habían aprobado el miércoles. "Sí, ayer todavía me dio un poco de dolor de cabeza. Porque vi que a Pecco y Enea les gustaba el carenado, pero a mí no. Fue extraño, porque normalmente nuestros comentarios coinciden. Esta mañana, sin embargo, me he sentido competitivo enseguida. Hemos hecho una comparación directa dos veces y tengo la sensación de que el carenado es un poco mejor. Estoy contento de que por fin hayamos puesto a punto el paquete para 2024".

El nuevo paquete aerodinámico con la etapa de "efecto suelo" en el carenado lateral más bulboso hace que la moto sea un poco más estable. "Tenemos una mayor carga aerodinámica", explicó Martin. "Hay que acostumbrarse, no es fácil porque la moto es un poco más lenta al cambiar de dirección. Así que tienes que ajustar un poco la puesta a punto y quizás también tu estilo de pilotaje. Pero en general creo que es un buen camino, el potencial es grande. Sólo tenemos que entender cómo sacarle el máximo partido, pero me siento bien".

¿El español de 26 años también se siente más fuerte que hace un año? "Sí, me siento bastante fuerte y también siento que ahora tengo más experiencia, mis comentarios son más precisos y estamos progresando. La temporada pasada, las sensaciones con la nueva moto fueron muy buenas. Esta vez hemos tenido que trabajar un poco más, pero al final hemos encontrado una base mejor para el inicio de la temporada".

Esto también se vio acentuado por una buena tanda larga. "Ha estado bastante bien, sí", coincidió Martin. "Quizá apreté demasiado en la segunda vuelta cuando hice el 1:57 min, después de eso el neumático sufrió mucho. Ha estado bien probar las diez vueltas seguidas. Tuvimos problemas con el neumático blando trasero al final, es todo lo que puedo decir. Pero es una buena información para la carrera porque significa que puede que no sea la elección correcta para el neumático de carrera. Pero el ritmo era rápido. Creo que era el ritmo más rápido entre los pilotos de Ducati, en comparación con los demás no lo sé. Me siento cómodo y estoy listo para el inicio de la temporada".

El madrileño no quiso responder directamente si el duelo Bagnaia-Martin se repetirá en la temporada del Mundial que comienza en Qatar dentro de cuatro semanas. "No lo sé, quien quiera que sea, me centro en mí mismo, en mis habilidades y en mi estilo de pilotaje", respondió. "Lo demás ya vendrá. Creo que la experiencia del año pasado también me ayudará. Espero ser yo quien intente batir de nuevo a Pecco. Me siento preparado, pero es difícil analizar las pruebas porque mucha gente tiene un gran ritmo, pero no sabemos exactamente con qué neumáticos estaban trabajando."

Ningún competidor ha sorprendido especialmente al cuatro veces ganador del GP de 2023. "Creo que ha ocurrido todo lo que esperaba. Hay muchos pilotos fuertes que lucharán por el título. No creo que seamos sólo Pecco y yo, habrá muchos más pilotos", confirma Jorge.

Y el debutante Marc Márquez, del Gresini-Ducati: "También está donde yo esperaba. Estará muy cerca en Qatar, y quizás también listo para la victoria", añadió Jorge Martín.

Test MotoGP Sepang, jueves 16.30:

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

8º Acosta, KTM, + 0.683

9º Mir, Honda, + 0.692

10º Binder, KTM, + 0.780

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Rins, Yamaha, + 1.197

16º Zarco, Honda, + 1.260

17º Oliveira, Aprilia, + 1.318

18º Marini, Honda, + 1.344

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

20º Bezzecchi, Ducati, + 2.003

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183