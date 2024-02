Jorge Martin (Ducati) : "Il n'y a pas que Pecco et moi

Jorge Martin a été l'un des quatre pilotes à passer sous la barre des 1'57'' jeudi matin à Sepang. A deux heures de la fin des essais, le vice-champion du monde s'est maintenu à la deuxième place, à 0,172 seconde du champion en titre Francesco "Pecco Bagnaia". "J'ai été surpris parce que je roulais avec le nouveau carénage qui ne m'avait pas plu hier", a révélé le "Martinator" à ce sujet. "Nous avons un peu modifié le set-up, le feeling était bon du premier coup et nous avons fait un super tour. J'ai fait une petite erreur en T3, le reste du tour était assez impressionnant. Rester en dessous de 1:57 min, c'était bien".

C'est donc clair : la tendance est désormais clairement au nouveau carénage pour le pilote Pramac-Ducati, qui avait déjà été approuvé mercredi par les pilotes officiels Lenovo Bagnaia et Bastianini. "Oui, hier, cela m'a encore un peu donné du fil à retordre. Parce que j'ai vu que Pecco et Enea aimaient le carénage, mais pas moi. C'était étrange parce que nos commentaires se rejoignent habituellement. Mais ce matin, je me suis senti d'emblée compétitif. Nous avons fait deux comparaisons directes et j'ai le sentiment que le carénage est un peu meilleur. Je suis heureux que nous ayons finalement mis en place le package pour 2024".

Selon lui, le nouveau package aéro avec l'étage "ground effect" sur le carénage latéral plus ventru rend la moto un peu plus stable. "Nous avons une force d'abaissement plus élevée", a expliqué Martin. "Il faut s'y habituer, ce n'est pas facile parce que la moto est un peu plus lourde dans les changements de direction. Il faut donc adapter un peu les réglages et peut-être aussi le style de pilotage. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne voie, le potentiel est grand. Nous devons juste comprendre comment en tirer le maximum, mais je me sens bien".

L'Espagnol de 26 ans se sent-il aussi plus fort qu'il y a un an ? "Oui, je me sens assez fort et j'ai aussi le sentiment d'avoir plus d'expérience, que mes commentaires sont plus précis et que nous progressons. La saison dernière, le feeling avec la nouvelle moto était super bon. Cette fois, nous avons dû travailler un peu plus, mais nous avons finalement trouvé une meilleure base pour le début de la saison".

Cela a été souligné par un bon long run. "C'était assez bon, oui", a approuvé Martin. "Peut-être que j'ai un peu trop poussé dans le deuxième tour, quand j'ai fait 1'57'', après quoi le pneu a beaucoup souffert. C'était bien d'essayer les dix tours d'affilée. Nous avons eu des problèmes avec le pneu arrière tendre à la fin, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est une bonne information pour la course, car cela signifie que ce ne serait peut-être pas le bon choix pour le pneu de course. Mais le rythme était rapide. Je pense que c'était le rythme le plus rapide parmi les pilotes Ducati, par rapport aux autres, je ne sais pas. Je me sens bien et je suis prêt pour le début de la saison".

Le Madrilène n'a pas voulu répondre directement à la question de savoir si le duel Bagnaia-Martin allait se reproduire lors de la saison de championnat du monde qui débutera dans quatre semaines au Qatar. "Je ne sais pas, qui que ce soit, je me concentre sur moi-même, sur mes capacités et mon style de pilotage", a-t-il rétorqué. "Le reste viendra. Je pense que l'expérience de l'année dernière m'aidera aussi. J'espère être celui qui pourra à nouveau essayer de battre Pecco. Je me sens prêt, mais il est difficile d'analyser les tests parce que beaucoup de gens ont un super rythme, mais nous ne savons pas exactement avec quels pneus ils ont travaillé".

Dans ce contexte, aucun de ses concurrents n'aurait particulièrement surpris le quadruple vainqueur du GP 2023. "Je pense que tout ce à quoi je m'attendais s'est produit. Il y a beaucoup de pilotes forts qui vont se battre pour le titre. Je ne pense pas que ce sera seulement Pecco et moi, il y aura beaucoup plus de pilotes", a affirmé Jorge.

Et l'éminent nouveau venu chez Gresini Ducati, Marc Márquez, "il est aussi là où je l'attendais. Il sera très proche au Qatar - et peut-être prêt pour la victoire", a ajouté Jorge Martin.

Test MotoGP de Sepang, jeudi à 16h30 :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

8. Acosta, KTM, + 0,683

9. Mir, Honda, + 0,692

10. Binder, KTM, + 0,780

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Rins, Yamaha, + 1,197

16. Zarco, Honda, + 1,260

17. Oliveira, Aprilia, + 1,318

18. Marini, Honda, + 1,344

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

20. Bezzecchi, Ducati, + 2,003

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183