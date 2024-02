Jorge Martin (Ducati): "Non solo io e Pecco".

Jorge Martin è stato uno dei quattro piloti a rimanere sotto il tempo di 1:57 minuti giovedì mattina a Sepang, e a due ore dalla fine dei test il secondo classificato aveva un ritardo di 0,172 secondi dal campione in carica Francesco "Pecco Bagnaia". "Sono rimasto sorpreso perché stavo girando con la nuova carenatura, che ieri non mi piaceva", ha rivelato il "Martinator". "Abbiamo cambiato un po' l'assetto, il feeling è stato subito buono e abbiamo fatto un ottimo giro. Ho commesso un piccolo errore nel T3, ma il resto del giro è stato impressionante. Stare sotto l'1:57 minuti è stato bello".

È quindi chiaro che anche il pilota del Pramac Ducati è ora chiaramente orientato verso la nuova carenatura, che i piloti ufficiali Lenovo Bagnaia e Bastianini avevano già approvato mercoledì. "Sì, ieri mi ha dato ancora un po' di grattacapi. Perché ho visto che a Pecco ed Enea piaceva la carenatura, ma a me no. È stato strano, perché di solito i nostri commenti coincidono. Stamattina, invece, mi sono sentito subito competitivo. Abbiamo fatto due volte un confronto diretto e ho la sensazione che la carenatura sia un po' meglio. Sono felice di aver finalmente messo insieme il pacchetto per il 2024".

Il nuovo pacchetto aerodinamico con la fase "effetto suolo" sulla carenatura laterale più rigonfia rende la moto un po' più stabile. "Abbiamo una maggiore deportanza", ha spiegato Martin. "Bisogna abituarsi, non è facile perché la moto è un po' più lenta nei cambi di direzione. Bisogna quindi adattare un po' l'assetto e forse anche il proprio stile di guida. Ma nel complesso penso che sia una buona strada da percorrere, il potenziale è grande. Dobbiamo solo capire come ottenere il massimo, ma mi sento bene".

Il 26enne spagnolo si sente anche più forte rispetto a un anno fa? "Sì, mi sento abbastanza forte e sento anche che ora ho più esperienza, i miei commenti sono più precisi e stiamo facendo progressi. La scorsa stagione, il feeling con la nuova moto era ottimo. Questa volta abbiamo dovuto lavorare un po' di più, ma alla fine abbiamo trovato una base migliore per l'inizio della stagione".

Questo è stato sottolineato anche da un buon long run. "È stato abbastanza buono, sì", ha concordato Martin. "Forse ho spinto un po' troppo nel secondo giro, quando ho fatto 1:57, dopo di che lo pneumatico ha sofferto molto. È stato bello provare a fare dieci giri di fila. Abbiamo avuto problemi con la gomma posteriore morbida alla fine, questo è tutto quello che posso dire. Ma è una buona informazione per la gara, perché significa che potrebbe non essere la scelta giusta per il pneumatico da gara. Ma il passo è stato veloce. Credo che sia stato il ritmo più veloce tra i piloti Ducati, rispetto agli altri non saprei. Mi sento a mio agio e sono pronto per l'inizio della stagione".

Il madrileno non ha voluto rispondere direttamente se il duello Bagnaia-Martin si ripeterà nella stagione del Motomondiale che inizierà in Qatar tra quattro settimane. "Non lo so, chiunque, mi sto concentrando su me stesso, sulle mie capacità e sul mio stile di guida", ha risposto. "Il resto verrà da sé. Credo che anche l'esperienza dell'anno scorso mi aiuterà. Spero di essere io a provare a battere Pecco di nuovo. Mi sento pronto, ma è difficile analizzare i test perché molti hanno un ottimo passo, ma non sappiamo esattamente con quali pneumatici hanno lavorato".

Nessun concorrente ha sorpreso particolarmente il quattro volte vincitore del GP del 2023. "Penso che sia successo tutto quello che mi aspettavo. Ci sono molti piloti forti che lotteranno per il titolo. Non credo che saremo solo io e Pecco, ci saranno molti altri piloti", ha confermato Jorge.

E il nuovo arrivato in casa Gresini-Ducati Marc Márquez? "Anche lui è dove mi aspettavo che fosse. Sarà molto vicino in Qatar e forse anche pronto per la vittoria", ha aggiunto Jorge Martin.

Test MotoGP di Sepang, giovedì 16.30:

1° Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

8° Acosta, KTM, + 0,683

9° Mir, Honda, + 0,692

10° Binder, KTM, + 0,780

11° Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Rins, Yamaha, + 1.197

16° Zarco, Honda, + 1.260

17° Oliveira, Aprilia, + 1.318

18° Marini, Honda, + 1.344

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

20° Bezzecchi, Ducati, + 2.003

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183