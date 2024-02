Jorge Martin (Ducati): "Não sou só eu e o Pecco"

Um olhar sobre as tabelas de tempos do teste de Sepang traz de volta memórias da luta pelo título de MotoGP do ano passado. No entanto, o ás da Pramac Jorge Martin considera que haverá mais candidatos em 2024 - incluindo Marc Márquez.

Jorge Martin foi um dos quatro pilotos a ficar abaixo da marca de 1:57 minutos na manhã de quinta-feira em Sepang e, duas horas antes do final do teste, o vice-campeão estava a 0,172 segundos do atual campeão Francesco "Pecco Bagnaia", na segunda posição. "Fiquei surpreendido porque estava a rodar com a nova carenagem, que não gostei ontem", revelou o "Martinator". "Mudámos um pouco o set-up, a sensação foi boa logo de início e fizemos uma grande volta. Cometi um pequeno erro em T3, mas o resto da volta foi bastante impressionante. Ficar abaixo de 1:57 min foi bom."

Portanto, é claro que o piloto da Pramac Ducati agora também está claramente inclinado para a nova carenagem, que os pilotos de fábrica da Lenovo, Bagnaia e Bastianini, já haviam aprovado na quarta-feira. "Sim, ontem ainda me deu um pouco de dor de cabeça. Porque vi que o Pecco e o Enea gostaram da carenagem, mas eu não. Foi estranho, porque normalmente os nossos comentários coincidem. Esta manhã, porém, senti-me logo competitivo. Fizemos uma comparação direta duas vezes e tenho a sensação de que a carenagem é um pouco melhor. Estou contente por termos finalmente montado o pacote para 2024".

O novo pacote aerodinâmico com a fase de "efeito de solo" na carenagem lateral mais volumosa torna a moto um pouco mais estável. "Temos uma maior força descendente", explicou Martin. "É preciso habituarmo-nos a isso, não é fácil porque a moto é um pouco mais lenta quando muda de direção. Por isso, temos de ajustar um pouco a afinação e talvez também o nosso estilo de condução. Mas, no geral, penso que é um bom caminho a seguir, o potencial é ótimo. Só precisamos de perceber como tirar o máximo partido dela, mas sinto-me bem."

O espanhol de 26 anos também se sente mais forte do que há um ano? "Sim, sinto-me bastante forte e também sinto que agora tenho mais experiência, os meus comentários são mais precisos e estamos a progredir. Na época passada, a sensação com a nova mota foi muito boa. Desta vez tivemos de trabalhar um pouco mais, mas no final encontrámos uma base melhor para o início da época."

Este facto também foi realçado por uma boa corrida longa. "Foi muito bom, sim", concordou Martin. "Talvez eu tenha forçado um pouco demais na segunda volta, quando fiz 1:57 min, e depois disso o pneu sofreu muito. Foi bom tentar fazer dez voltas seguidas. Tivemos problemas com o pneu traseiro macio no final, é tudo o que posso dizer. Mas isso é uma boa informação para a corrida, porque significa que pode não ser a escolha certa para o pneu de corrida. Mas o ritmo foi rápido. Penso que foi o ritmo mais rápido entre os pilotos da Ducati, em comparação com os outros não sei. Sinto-me confortável e estou pronto para o início da época."

O madrileno não quis responder diretamente se o duelo Bagnaia-Martin se vai repetir na época do Campeonato do Mundo que começa no Qatar dentro de quatro semanas. "Não sei, seja quem for, estou a concentrar-me em mim, nas minhas capacidades e no meu estilo de pilotagem", respondeu. "O resto virá. Penso que a experiência do ano passado também me vai ajudar. Espero que seja eu a tentar bater Pecco novamente. Sinto-me pronto, mas é difícil analisar os testes porque muitas pessoas têm um grande ritmo, mas não sabemos exatamente com que pneus estavam a trabalhar."

Nenhum concorrente surpreendeu particularmente o quatro vezes vencedor do GP de 2023. "Acho que tudo o que eu esperava aconteceu. Há muitos pilotos fortes que vão lutar pelo título. Acho que não seremos apenas o Pecco e eu, haverá muitos mais pilotos", confirmou Jorge.

E o proeminente estreante da Gresini-Ducati, Marc Márquez? "Ele também está onde eu esperava que estivesse. Ele vai estar muito perto no Qatar - e talvez também pronto para a vitória," acrescentou Jorge Martin.

Teste de MotoGP Sepang, quinta-feira 16.30:

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

8º Acosta, KTM, + 0,683

9º Mir, Honda, + 0,692

10º Binder, KTM, + 0,780

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Rins, Yamaha, + 1.197

16º Zarco, Honda, + 1,260

17º Oliveira, Aprilia, + 1,318

18º Marini, Honda, + 1.344

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

20º Bezzecchi, Ducati, + 2,003

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183