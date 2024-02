Aleix Espargaró (Aprilia): "Es el motor"

Aleix Espargaró, al igual que otras estrellas del test de MotoGP en Sepang, no aprovechó al máximo su tiempo del jueves. El catalán fue el único piloto no Ducati que se mantuvo entre los cinco primeros de la tabla de tiempos hasta la tarde. Espargaró también marcó tiempos maravillosos, pero luego tuvo que ceder 0,4 segundos.

"La estabilidad adicional también hace que la moto sea más exigente físicamente", subrayó el veterano piloto de Andorra, confirmando a sus compañeros de marca. "Pero por otro lado, la moto es definitivamente más competitiva, lo que realmente agradezco. Sí, es físicamente másdura, es cierto - pero eso no es un problema para mí". El español es conocido por ser uno de los pilotos más en forma del pelotón.

Elpiloto de 34 años prosiguió: "Es lo mismo que el año pasado cuando rodamos con calor. Seguimos necesitando par y potencia a medio régimen después de los diversos cambios en la caja de cambios. La moto 2024 es sin duda mucho mejor, pero nuestro punto débil sigue siendo el motor. Si queremos luchar con los grandes, ¡el rendimiento del motor tiene que mejorar aún más!".

A continuación, surgió una pregunta en las reuniones con su equipo. Espargaró: "La pregunta era cómo puedo gestionar la moto en un grupo, cómo puedo decelerar la moto y cómo puedo cambiar de trazada. Es una pregunta muy buena, me la he tenido que hacer yo mismo. Aún no tengo una respuesta, pero me encanta la moto, ¡tiene un carácter maravilloso! Puedo atacar en el vértice, lo que tambiénse adapta ami estilo de pilotaje . Pero probablemente no sea fácil cambiar de dirección y luchar con ella. Es bueno tener estabilidadextra, eso es definitivamente bueno. También ayuda en los adelantamientos, pero la moto también es muy pesada. Ya veremos en Qatar".

Sobre la aerodinámica de la Aprilia RS GP, el experimentado piloto afirma: "Ya he elegido mi paquete. He preguntado a los ingenieros si pueden desarrollar un nuevo alerón para el final del asiento, he tenido esa idea. Probablemente lo tendrán listo para el test de Qatar. Si eso está bien, entonces será la última actualización de mi paquete aerodinámico".

Test de MotoGP Sepang, jueves 16.30 h:

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

8º Acosta, KTM, + 0.683

9º Mir, Honda, + 0.692

10º Binder, KTM, + 0.780

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Rins, Yamaha, + 1.197

16º Zarco, Honda, + 1.260

17º Oliveira, Aprilia, + 1.318

18º Marini, Honda, + 1.344

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

20º Bezzecchi, Ducati, + 2.003

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183