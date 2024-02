Aleix Espargaró (Aprilia) : "C'est le moteur".

Comme d'autres as, Aleix Espargaró, le héros d'Aprilia, a plié bagage un peu plus tôt jeudi lors des tests MotoGP à Sepang et a ensuite parlé assez ouvertement de ses impressions sur la RS GP du millésime 2024.

Aleix Espargaró, comme d'autres stars des tests MotoGP de Sepang, n'a pas profité pleinement de son temps jeudi. Le Catalan avait été le seul pilote non-Ducati à se maintenir dans le top 5 de la feuille des temps jusqu'à l'après-midi. Espargaro a certes lui aussi réalisé des temps fabuleux, mais il a ensuite dû se laisser distancer de 0,4 seconde.

"La stabilité supplémentaire rend la moto plus difficile à piloter physiquement", a déclaré le vétéran andorran, confirmant ainsi les propos de ses collègues de la marque. "Mais d'un autre côté, le vélo est aussi définitivement plus compétitif, ce dont je me réjouis vraiment. Oui, c'estplus dur physiquement, c'est vrai - mais ce n'est pas un problème pour moi". Comme chacun sait, l'Espagnol est considéré comme l'un des pilotes les plus en forme du peloton.

Le pilote de 34 ans poursuit ensuite: "Ce sont les mêmes choses que l'année dernière lorsque nous roulons dans la chaleur. Nous avons encore besoin de couple et de puissance à moyen régime après les diverses modifications apportées à la boîte de vitesses. La moto 2024 est définitivement bien meilleure, mais notre point faible reste le moteur. Si nous voulons nous battre avec les grands garçons, la puissance du moteur doit encore s'améliorer !"

Lors des réunions avec son équipe, une question est alors apparue. Espargaró : "La question était de savoir comment gérer la moto dans un groupe - comment ralentir la moto et comment changer de ligne. C'est une très bonne question, j'ai dû le dire moi-même. Je n'ai pas encore de réponse à cette question, mais j'adore ce vélo, son caractère est merveilleux ! Je peux attaquer au sommet, ce qui correspond aussi àmon style de conduite. Mais ce n'est pas facile de changer de direction et de se battre avec. C'est bien d' avoir un plus de stabilité, c'est définitivement bon. Cela aide aussi pour les dépassements, mais la moto est aussi très lourde. Nous verrons au Qatar".

Concernant l'aérodynamique sur l'Aprilia RS GP, le vétéran déclare : "J'ai déjà choisi mon package. J'ai demandé aux ingénieurs s'ils pouvaient développer un nouvel aileron pour l'extrémité de la selle, cette idée m'est venue. Je pense qu'ils seront prêts pour le test du Qatar. Si c'est bon, ce sera la dernière mise à jour de mon package aéro".

Test MotoGP de Sepang, jeudi à 16h30 :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

8. Acosta, KTM, + 0,683

9. Mir, Honda, + 0,692

10. Binder, KTM, + 0,780

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Rins, Yamaha, + 1,197

16. Zarco, Honda, + 1,260

17. Oliveira, Aprilia, + 1,318

18. Marini, Honda, + 1,344

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

20. Bezzecchi, Ducati, + 2,003

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183