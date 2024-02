Aleix Espargaró (Aprilia): "E' il motore".

Aleix Espargaró, come molti altri protagonisti del test MotoGP di Sepang, non ha sfruttato appieno il suo tempo giovedì. Il catalano è stato l'unico pilota non Ducati a rimanere nella top five della classifica dei tempi fino al pomeriggio. Anche Espargaro ha fatto segnare tempi meravigliosi, ma poi ha dovuto mollare di 0,4 secondi.

"La maggiore stabilità rende la moto più impegnativa dal punto di vista fisico", ha sottolineato il veterano di Andorra, confermando i colleghi del marchio. "Ma d'altro canto, la moto è decisamente più competitiva, cosa che apprezzo molto. Sì, èfisicamente più dura, è vero, ma per me non è un problema". Lo spagnolo è noto per essere uno dei corridori più in forma del settore.

Il 34enne hapoi continuato: "Sono le stesse cose dell'anno scorso quando corriamo con il caldo. Abbiamo ancora bisogno di coppia e potenza ai medi regimi dopo le varie modifiche al cambio. La moto 2024 è sicuramente migliore, ma il nostro punto debole è ancora il motore. Se vogliamo lottare con i grandi, le prestazioni del motore devono migliorare ancora!".

Nelle riunioni con il suo equipaggio è emersa una domanda. Espargaró: "La domanda era come posso gestire la moto in un gruppo, come posso decelerare la moto e come posso cambiare linea. È un'ottima domanda, l'ho dovuta fare io stesso. Non ho ancora una risposta, ma la moto mi piace, ha un carattere meraviglioso! Posso attaccare all'apice, il che siadatta anche almio stile di guida. Ma probabilmente non è facile cambiare direzione e lottare con lei. È bello avere una stabilitàextra, è sicuramente positivo. Aiuta anche nei sorpassi, ma la moto è anche molto pesante. Vedremo in Qatar".

Sull'aerodinamica dell'Aprilia RS GP, l'esperto pilota dice: "Ho già scelto il mio pacchetto. Ho chiesto agli ingegneri se possono sviluppare una nuova ala per la parte finale della sella, ho avuto questa idea. Probabilmente sarà pronta per il test del Qatar. Se va bene, sarà l'ultimo aggiornamento del mio pacchetto aerodinamico".

Test MotoGP di Sepang, giovedì ore 16.30:

1° Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

8° Acosta, KTM, + 0,683

9° Mir, Honda, + 0,692

10° Binder, KTM, + 0,780

11° Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Rins, Yamaha, + 1.197

16° Zarco, Honda, + 1.260

17° Oliveira, Aprilia, + 1.318

18° Marini, Honda, + 1.344

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

20° Bezzecchi, Ducati, + 2.003

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183