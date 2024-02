Aleix Espargaró (Aprilia): "É o motor"

O herói da Aprilia, Aleix Espargaró, tal como outros ases, fez as malas um pouco mais cedo na quinta-feira, no teste de MotoGP em Sepang, e depois falou abertamente sobre as suas impressões do GP RS de 2024.

Aleix Espargaró - tal como várias outras estrelas no teste de MotoGP em Sepang - não aproveitou totalmente o seu tempo na quinta-feira. O catalão foi o único piloto não-Ducati a manter-se nos cinco primeiros lugares da tabela de tempos até à tarde. Espargaro também fez tempos maravilhosos, mas depois teve de baixar 0,4 segundos.

"A estabilidade adicional também torna a moto mais exigente fisicamente", disse o veterano de Andorra, confirmando seus colegas de marca. "Mas, por outro lado, a moto é definitivamente mais competitiva, o que me agrada bastante. Sim, éfisicamente mais dura, é verdade, mas isso não é um problema para mim." O espanhol é conhecido por ser um dos pilotos mais em forma do pelotão.

O espanholde 34 anos continuou: "São as mesmas coisas do ano passado quando corremos no calor. Continuamos a precisar de binário e potência a médias rotações depois das várias alterações à caixa de velocidades. A moto de 2024 é definitivamente muito melhor, mas o nosso ponto fraco continua a ser o motor. Se quisermos lutar com os grandes, o desempenho do motor tem de melhorar ainda mais!"

Surgiu então uma questão nas reuniões com a sua equipa. Espargaró: "A questão era como posso gerir a moto num grupo - como posso desacelerar a moto e como posso mudar de linha. É uma pergunta muito boa, eu próprio tive de a dizer. Ainda não tenho uma resposta, mas adoro a moto, o seu carácter é maravilhoso! Posso atacar no vértice, o que tambémse adequa aomeu estilo de condução. Mas provavelmente não é fácil mudar de direção e lutar com ela. É bom ter estabilidadeextra, isso é definitivamente bom. Também ajuda nas ultrapassagens, mas a mota também é muito pesada. Veremos no Qatar".

Sobre a aerodinâmica da Aprilia RS GP, o experiente piloto diz: "Já escolhi o meu pacote. Perguntei aos engenheiros se podiam desenvolver uma nova asa para o final do assento, tive essa ideia. Provavelmente vão tê-la pronta para o teste do Qatar. Se estiver tudo bem, será a última atualização do meu pacote aerodinâmico."

Teste de MotoGP em Sepang, quinta-feira, 16:30h:

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

8º Acosta, KTM, + 0,683

9º Mir, Honda, + 0,692

10º Binder, KTM, + 0,780

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Rins, Yamaha, + 1.197

16º Zarco, Honda, + 1,260

17º Oliveira, Aprilia, + 1,318

18º Marini, Honda, + 1.344

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

20º Bezzecchi, Ducati, + 2,003

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183