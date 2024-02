Test de Sepang : Bagnaia devant Martin, Marc Márquez 6ème

Avec un temps fabuleux de 1:56,682 min, Francesco "Pecco" Bagnaia mène le classement des tests de Sepang devant ses collègues du GP24 Jorge Martin (+ 0,172 sec) et Enea Bastianini (+ 0,233).

Si l'on considère que le temps de la pole du champion du monde au GP de Malaisie 2023 était encore de 1:57,491 min il y a à peine trois mois, les temps au tour sont impressionnants. Dans le camp Ducati, on se montre également satisfait en ce qui concerne le travail de développement, les pilotes louant le potentiel du nouveau moteur et du carénage latéral "ground effect".

Alex Márquez a prouvé, avec un nouveau temps de 1:56, que le modèle de l'année dernière de la Desmosedici est lui aussi absolument compétitif. Son frère et nouveau coéquipier chez Gresini, Marc Márquez, s'est classé sixième sur la GP23, à 0,588 seconde de Bagnaia.

Aleix Espargaró a fait exploser le package Ducati en cinquième position, mais c'est justement son coéquipier chez Aprilia, Maverick Viñales, qui cherche encore à retrouver les bonnes sensations de l'an dernier avec le nouveau package. Le constructeur de Noale semble avoir besoin de plus de temps pour trouver le bon équilibre, notamment en raison des nombreuses mises à jour aérodynamiques.

Le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder a légèrement progressé à la fin de la dernière journée d'essais et s'est classé septième. Le remarquable rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) a également figuré de manière constante dans le top 10 à la fin des tests de Sepang.

Seul un pilote n'a pas amélioré son meilleur temps personnel jeudi : la star VR46-Ducati Marco Bezzecchi. Le troisième du championnat du monde de l'an dernier n'est que quinzième après les trois premiers jours d'essais de la pré-saison 2024, mais cela est dû en partie au fait qu'il a chuté mercredi lors de la chasse aux temps.

Le pilote Honda le plus rapide a été Joan Mir qui, au guidon de la RC213V plus légère et dotée d'un moteur amélioré, a abaissé d'une bonne seconde son temps de qualification du GP de Malaisie en novembre dernier (un 1:58,440 min), se plaçant ainsi devant le premier pilote officiel Yamaha Fabio Quartararo (11e).

Le nouveau moteur et l'aérodynamique sont certes une amélioration, a confirmé Quartararo, mais il n'a pas été possible de faire mieux. Mais sur un tour, les pilotes M1 sont encore trop loin derrière. Le champion du monde 2021 voit une marge de rattrapage surtout dans le domaine de l'électronique et du grip mécanique.

Tests MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,344

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183