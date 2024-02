Teste de Sepang: Bagnaia à frente de Martin, Marc Márquez em 6º.

Os pilotos da Ducati terminaram o primeiro teste oficial de MotoGP do ano civil de 2024 em Sepang liderados pelo atual campeão Pecco Bagnaia no topo da tabela de tempos.

Com um tempo fabuloso de 1:56.682 min, Francesco "Pecco" Bagnaia lidera a classificação do teste de Sepang, à frente dos seus colegas da GP24 Jorge Martin (+ 0,172 seg.) e Enea Bastianini (+ 0,233).

Considerando que o tempo da pole do campeão do mundo no GP da Malásia de 2023, há apenas três meses, foi de 1:57,491 min, os tempos por volta são impressionantes. A equipa da Ducati também está satisfeita com o trabalho de desenvolvimento, com os pilotos a elogiarem o potencial do novo motor e a carenagem lateral com efeito de solo.

Alex Márquez provou com mais um tempo de 1:56 que o modelo do ano passado da Desmosedici também é absolutamente competitivo. O seu irmão e novo companheiro de equipa na Gresini, Marc Márquez, ficou em 6º lugar na GP23, 0,588 segundos atrás de Bagnaia.

Aleix Espargaró levou o pacote Ducati ao quinto lugar, embora o seu companheiro de equipa na Aprilia, Maverick Viñales, ainda esteja à procura das boas sensações do ano passado com o novo pacote. O fabricante de Noale também parece precisar de mais tempo para encontrar o equilíbrio certo devido às muitas actualizações aerodinâmicas.

O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, melhorou ligeiramente no final do último dia de testes e ficou em 7º lugar. O notável estreante Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) também esteve consistentemente entre os 10 primeiros no final do teste de Sepang.

Apenas um piloto não melhorou o seu melhor tempo pessoal na quinta-feira: a estrela da VR46 Ducati, Marco Bezzecchi. O medalhista de bronze do campeonato do mundo do ano passado está apenas em 15º lugar após os primeiros três dias de testes da pré-temporada de 2024, mas isso também se deve ao facto de ter caído na quarta-feira enquanto perseguia os tempos.

O piloto mais rápido da Honda foi Joan Mir, que baixou o seu tempo de qualificação do GP da Malásia em novembro passado (1:58.440 min) por um bom segundo na mais leve RC213V com um motor melhorado, colocando-o à frente do primeiro piloto de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo (11º).

O novo motor e a aerodinâmica são uma melhoria, confirmou Quartararo. No entanto, os pilotos da M1 ainda estão muito atrás numa volta. O Campeão do Mundo de 2021 vê espaço para melhorias acima de tudo nas áreas de eletrônica e aderência mecânica.

Teste de MotoGP em Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,344

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2.183