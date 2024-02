Joan Mir (Honda/10º): "Confía en el proceso"

El español de 26 años se consolida cada vez más como el hombre más rápido de Honda. El campeón del mundo de 2020 ha sido sistemáticamente más rápido que sus compañeros de equipo en el primer test de la temporada en Sepang y ha terminado la tercera jornada en la 10ª posición de la tabla de tiempos, igual que ayer. A menos de 7 décimas de la cabeza. "Cuando nos fijamos en las cifras, podemos ver que Hemos sido un poco más rápidos que el año pasado. Me atrevería a decir que hemos dado un gran paso adelante. Tenemos que estar contentos por ello. Pero como Repsol Honda no estamos donde queremos estar. 1'57.3 hoy ha sido un buen tiempo. Con el segundo juego de neumáticos nuevos me he caído en la última curva de la vuelta de salida porque he perdido el tren delantero. Quizás podría haber encontrado algunas décimas más".

Lo que le hace ser positivo: "Cada vez que empezaba a apretar, llegaba el tiempo por vuelta. Aquí no se hacen 1:57.3 todos los días. Por supuesto, los demás también han mejorado. Pero en comparación, nosotros hemos dado el mayor paso adelante. Nos hemos acercado a ellos". Esto no sólo se aplica a la vuelta rápida, sino también a las simulaciones de carrera: "Después del ataque cronometrado, di 10 vueltas seguidas. Mis tiempos por vuelta fueron de 1:58. Pecco y Martín, que salieron al mismo tiempo, marcaron 1:58s medios. Así que sabemos que tenemos que encontrar medio segundo en condiciones de calor".

Cuanto más caliente está el asfalto, mayores son los problemas de Honda: "No encontramos agarre". En comparación con el año pasado, el feeling con la rueda delantera es lo que más ha mejorado, dice Joan, y describe el círculo vicioso: "Cuanto menos agarre tienes, más tienes que llevar la moto sobre la rueda delantera. Esto aumenta la temperatura de los neumáticos, lo que causa problemas en los frenos. El agarre es la clave de los tiempos por vuelta".

El nuevo motor le parece especialmente positivo, "sobre todo su comportamiento de respuesta. Como sabéis, el año pasado me quejé a menudo de eso. Me sentí mimado por Suzuki. Ahora la Honda también se siente armoniosa. Puedo usar el acelerador de una manera que me resulta natural".

Joan Mir confía en el proceso: "No se puede comparar la moto que teníamos aquí con el prototipo 2024 que pudimos probar por primera vez en Misano. Comparada con la última prueba en Valencia, la moto de hoy es muy parecida, pero tenemos un motor nuevo. Los cambios en la estructura del equipo están dando sus frutos. Y en Japón están haciendo un trabajo fantástico. En Qatar volveremos a tener piezas nuevas. Estoy contento porque veo que algo se mueve".

Test MotoGP Sepang, tiempos combinados (del 6 al 8 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 s

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16º Rins, Yamaha, + 1.197

17º Zarco, Honda, + 1.260

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183

