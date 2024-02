Joan Mir (Honda/10e) : "Fais confiance au processus".

L'empire contre-attaque - lentement mais sûrement. Les progrès de Honda ont été les plus importants de tous les constructeurs, estime Joan Mir. Et avec un temps au tour de 1:57,3, il met un point d'exclamation clair.

L'Espagnol de 26 ans s'impose de plus en plus comme l'homme le plus rapide de Honda. Le champion du monde 2020 a été constamment plus rapide que ses coéquipiers lors du premier test de la saison à Sepang et a terminé la troisième journée à la dixième place de la feuille de temps, comme hier. Il lui manque moins de 7 dixièmes pour atteindre le sommet. "Si nous regardons les chiffres bruts, nous voyons bien : Nous avons été un peu plus rapides que l'année dernière. Je vais même jusqu'à dire que nous avons fait un grand pas. Nous devons en être heureux. Mais en tant que Repsol Honda, nous ne sommes pas là où nous voudrions être. 1:57,3 aujourd'hui était un bon temps au tour. Avec le deuxième train de pneus neufs, j'ai chuté dans le dernier virage du tour extérieur parce que j'ai perdu l'avant. J'aurais peut-être trouvé quelques dixièmes de plus".

Ce qui le rend positif : "Chaque fois que j'ai commencé à pousser, le temps au tour est venu. 1:57,3, ce n'est pas tous les jours que tu roules ici. Bien sûr, les autres se sont aussi améliorés. Mais en comparaison, c'est nous qui avons fait le plus grand pas en avant. Nous nous sommes rapprochés d'eux". Cela ne vaut pas seulement pour un tour rapide, mais aussi pour des simulations de course : "Après le time-attack, j'ai fait 10 tours d'affilée. Mes temps au tour étaient élevés, 1:58. Pecco et Martín, qui étaient dehors en même temps, ont réalisé des temps moyens de 1:58. Nous savons donc que nous devons trouver une demi-seconde dans des conditions extérieures chaudes".

Plus l'asphalte est chaud, plus les problèmes de Honda sont importants : "Nous n'y trouvons pas de grip". Par rapport à l'année dernière, c'est le ressenti de la roue avant qui s'est le plus amélioré, estime Joan, qui décrit le cercle vicieux : "Moins tu as d'adhérence, plus tu dois faire passer la moto sur la roue avant. Cela fait monter la température dans le pneu, ce qui génère des problèmes sur les freins. L'adhérence est la clé du temps au tour".

Il trouve le nouveau moteur particulièrement positif, "notamment sa réactivité. On sait que je m'en suis souvent plaint l'année dernière. J'étais alors gâté par Suzuki. Maintenant, la Honda est aussi harmonieuse. Je peux utiliser l'accélérateur comme je le ressens naturellement".

Joan Mir fait confiance au processus : "La moto que nous avions ici ne peut pas être comparée au prototype 2024 que nous avons pu essayer pour la première fois à Misano. Par rapport au test final de Valence, la moto d'aujourd'hui est très similaire - mais nous avons un nouveau moteur. Les changements dans la structure de l'équipe portent leurs fruits. Et au Japon, ils font un travail fantastique. Au Qatar, nous aurons encore de nouvelles pièces. Je suis heureux parce que je vois que les choses bougent".

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183

