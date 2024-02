Joan Mir (Honda/10°): "Fiducia nel processo".

Il 26enne spagnolo si sta affermando sempre più come l'uomo più veloce della Honda. Il campione del mondo 2020 è stato costantemente più veloce dei suoi compagni di squadra nel primo test della stagione a Sepang e ha concluso la terza giornata al 10° posto della classifica dei tempi, proprio come ieri. A meno di 7 decimi dalla vetta. "Se guardiamo le cifre nude e crude, possiamo constatare che Siamo stati un bel po' più veloci dell'anno scorso. Direi che abbiamo fatto un grande passo avanti. Dobbiamo esserne felici. Ma come Repsol Honda non siamo dove vorremmo essere. L'1'57.3 di oggi è stato un buon tempo sul giro. Con il secondo set di gomme nuove sono caduto all'ultima curva del giro finale perché ho perso l'anteriore. Forse avrei potuto trovare qualche decimo in più".

Cosa lo rende positivo: "Ogni volta che ho iniziato a spingere, il tempo sul giro è arrivato. Qui non si fa 1:57.3 tutti i giorni. Naturalmente anche gli altri sono migliorati. Ma in confronto, noi abbiamo fatto il più grande passo avanti. Ci siamo avvicinati a loro". Questo vale non solo per il giro veloce, ma anche per le simulazioni di gara: "Dopo il time attack, ho fatto 10 giri di fila. Il mio tempo sul giro è stato di 1:58. Pecco e Martín, che sono usciti nello stesso momento, hanno fatto registrare un tempo medio di 1:58. Quindi sappiamo che dobbiamo trovare una soluzione per i nostri problemi. Quindi sappiamo che dobbiamo trovare mezzo secondo in condizioni di caldo".

Più caldo è l'asfalto, più grandi sono i problemi della Honda: "Non riusciamo a trovare aderenza". Rispetto all'anno scorso, il feeling con la ruota anteriore è migliorato maggiormente, dice Joan, e descrive il circolo vizioso: "Meno grip hai, più devi guidare la moto sulla ruota anteriore. Questo fa aumentare la temperatura degli pneumatici, con conseguenti problemi ai freni. L'aderenza è la chiave dei tempi sul giro".

Trova il nuovo motore particolarmente positivo, "soprattutto per il suo comportamento di risposta. Come sapete, l'anno scorso mi sono spesso lamentato di questo aspetto. Ero viziato dalla Suzuki. Ora anche la Honda è armoniosa. Posso usare l'acceleratore in un modo che mi sembra naturale".

Joan Mir si fida del processo: "Non si può paragonare la moto che avevamo qui con il prototipo 2024 che abbiamo potuto provare per la prima volta a Misano. Rispetto al test finale di Valencia, la moto di oggi è molto simile, ma abbiamo un nuovo motore. Le modifiche alla struttura della squadra stanno dando i loro frutti. E in Giappone stanno facendo un lavoro fantastico. In Qatar avremo di nuovo nuove parti. Sono contento perché vedo che qualcosa si sta muovendo".

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (6-8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183

Test MotoGP di Sepang, giovedì (8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1.169

15° Rins, Yamaha, + 1.197

16° Zarco, Honda, + 1.260

17° Bezzecchi, Ducati, + 1.313

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183