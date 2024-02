Joan Mir (Honda/10.ª): "Confiar no processo"

O espanhol de 26 anos está a afirmar-se cada vez mais como o homem mais rápido da Honda. O campeão do mundo de 2020 foi consistentemente mais rápido do que os seus companheiros de equipa no primeiro teste da época em Sepang e terminou o terceiro dia no 10º lugar da tabela de tempos, tal como ontem. A menos de 7 décimos do topo. "Quando olhamos para os números, podemos ver que Fomos um pouco mais rápidos do que no ano passado. Diria mesmo que demos um grande passo em frente. Temos de estar contentes com isso. Mas como Repsol Honda ainda não estamos onde queremos estar. 1'57.3 hoje foi uma boa volta. Com o segundo jogo de pneus novos, caí na última curva da volta final porque perdi a frente. Talvez pudesse ter conseguido mais alguns décimos".

O que o torna positivo: "Sempre que comecei a esforçar-me, o tempo da volta apareceu. Não se faz 1:57,3 aqui todos os dias. Claro que os outros também melhoraram. Mas, em comparação, nós demos o maior passo em frente. Aproximámo-nos deles". Isto aplica-se não só a uma volta rápida, mas também a simulações de corrida: "Depois do contrarrelógio, fiz 10 voltas seguidas. O Pecco e o Martín, que saíram ao mesmo tempo, registaram 1:58s. Portanto, sabemos que temos de encontrar meio segundo em condições de calor".

Quanto mais quente é o asfalto, maiores são os problemas da Honda: "Não conseguimos encontrar aderência." Em comparação com o ano passado, a sensação para a roda dianteira foi a que mais melhorou, diz Joan, e descreve o círculo vicioso: "Quanto menos aderência se tem, mais se tem de conduzir a moto sobre a roda dianteira. Isto aumenta a temperatura dos pneus, o que causa problemas nos travões. A aderência é a chave para os tempos por volta".

Ele considera o novo motor particularmente positivo, "especialmente o seu comportamento de resposta. Como sabem, queixei-me muitas vezes disso no ano passado. Fui mimado pela Suzuki. Agora a Honda também parece harmoniosa. Posso usar o acelerador de uma forma que me parece natural."

Joan Mir confia no processo: "Não se pode comparar a moto que tivemos aqui com o protótipo 2024 que pudemos experimentar pela primeira vez em Misano. Comparada com o teste final em Valência, a moto de hoje é muito semelhante - mas temos um novo motor. As mudanças na estrutura da equipa estão a dar frutos. E no Japão estão a fazer um trabalho fantástico. No Qatar vamos ter novamente peças novas. Estou contente porque consigo ver que alguma coisa está a mexer."

Teste de MotoGP em Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183

Teste de MotoGP de Sepang, quinta-feira (8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Rins, Yamaha, + 1.197

16º Zarco, Honda, + 1,260

17º Bezzecchi, Ducati, + 1,313

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183