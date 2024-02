Enea Bastianini (3º): "Pensé que el tiempo era imposible"

Desde el jueves, Enea Bastianini ha sido uno de los cuatro pilotos de MotoGP que han rodado en el Circuito Internacional de Sepang, de 5,543 kilómetros, en menos de 1:57 minutos. Sorprendentemente, los 10 primeros pilotos de la clasificación de la prueba han estado todos por debajo del tiempo de la pole de Pecco Bagnaia del pasado noviembre.

"Para mí también era importante ser rápido en una vuelta. Hemos rodado en 1:56. Si alguien me lo hubiera dicho antes de venir aquí, habría pensado que era un tiempo imposible", sonrió Bastianini, ganador del GP de Malasia del año pasado, tras la tercera y última jornada de entrenamientos en Malasia. "Estamos preparados, pero también tenemos que probar otras soluciones en Qatar. También será importante ver cómo reacciona la moto en una pista diferente".

En opinión de todos los pilotos de la Desmosedici GP24, la nueva aerodinámica tiene más potencial, pero requiere más trabajo en la puesta a punto. "También necesitamos comprobar mejor el nuevo escape y otras cosas, pero básicamente tenemos un buen paquete", dejó claro la "Bestia". "La moto 2024 funciona bien en toda la pista. La diferencia respecto a la moto 2023 es muy pequeña, pero suma en cada curva y es buena al final de la vuelta. Y también se trata de las sensaciones al pilotar. Para mi estilo de pilotaje, la moto 2023 no era realmente buena. Pero si le preguntas a Jorge Martín, te dirá que es genial. Depende del estilo de pilotaje".

El año pasado, Bastianini tuvo problemas con el freno motor de la GP23, entre otras cosas, pero con el nuevo motor lo está llevando mejor. "El motor es mejor que el de la versión 2023 y vuelve a estar más cerca de la moto de 2021", revela el italiano, que ganó cuatro carreras con la GP21 en 2022 y acabó tercero en el Mundial. "Creo que todavía podemos mejorar un poco con el freno motor. Hoy hemos probado una nueva estrategia, que es un poco mejor. Pero aún tenemos que entenderlo mejor".

Ya el año pasado hubo repetidos rumores de que Martin Bastianini podría competir por un puesto en el equipo oficial de Borgo Panigale. Sin embargo, Bastianini no afronta la temporada 2024 con más presión: "Es lo mismo de siempre", afirma el piloto de 26 años, desentendiéndose con calma. "Todos los pilotos tienen presión, pero no más que el año pasado o hace dos años. Estoy contento porque sigo en el mismo equipo. En los últimos años he cambiado a menudo de equipo. Continuar con Ducati Lenovo es bueno, no empezamos de cero y eso es importante".

Test MotoGP Sepang, tiempos combinados (del 6 al 8 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 s

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16º Rins, Yamaha, + 1.197

17º Zarco, Honda, + 1.260

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183

