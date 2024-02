Enea Bastianini (3e) : "Un temps que je pensais impossible".

Enea Bastianini fait partie depuis jeudi des quatre pilotes MotoGP à avoir bouclé le tour du circuit international de Sepang, long de 5,543 km, en moins de 1'57''. A noter que les dix premiers du classement des tests sont restés en dessous du temps de la pole de Pecco Bagnaia en novembre dernier.

"C'était important pour moi d'être rapide sur un tour. Nous avons réalisé un tour en 1:56. Si quelqu'un m'avait dit cela avant que nous ne venions ici, j'aurais pensé que c'était un temps au tour impossible", souriait Bastianini, vainqueur du GP de Malaisie l'an dernier, après la troisième et dernière journée de tests en Malaisie. "Nous sommes prêts, mais nous devrons aussi essayer d'autres solutions au Qatar. Il sera également important de voir comment la moto réagit sur un autre circuit".

De l'avis de tous les pilotes de la Desmosedici GP24, le nouvel aérodynamisme a plus de potentiel, mais il nécessite plus de travail sur le set-up. "Nous devons aussi mieux vérifier le nouvel échappement et d'autres choses, mais en principe nous disposons d'un bon paquet", a clairement indiqué la "Bestia". "La moto 2024 fonctionne bien sur l'ensemble du circuit. La différence avec la 2023 est très faible, mais elle s'additionne à chaque virage, à la fin du tour c'est bon. Et c'est aussi une question de sensations au volant. Pour mon style de conduite, la moto 2023 n'était pas vraiment bonne. Mais si vous demandez à Jorge Martin, il aurait dit que c'était génial. Tout dépend du style de pilotage".

L'année dernière, Bastianini avait notamment eu du mal avec le frein moteur sur la GP23, mais il s'en sort mieux avec le nouveau moteur. "Le moteur est meilleur que la version 2023 et se rapproche à nouveau de la moto 2021", a révélé l'Italien, qui a remporté quatre courses et terminé troisième du championnat du monde en 2022 sur la GP21. "Je pense que nous pouvons encore nous améliorer au niveau du frein moteur. Nous avons essayé une nouvelle stratégie aujourd'hui, qui est un peu meilleure. Mais nous devons aussi mieux comprendre cela".

Déjà l'année dernière, il y avait des rumeurs récurrentes selon lesquelles Martin pourrait disputer à Bastianini sa place dans l'équipe d'usine de Borgo Panigale. Mais ce n'est pas pour cela que Bastianini aborde la saison 2024 avec plus de pression : "C'est comme d'habitude", a déclaré le pilote de 26 ans avec un calme olympien. "Chaque pilote a de la pression, mais pas plus que l'année dernière ou qu'il y a deux ans. Je suis heureux parce que je suis resté dans la même équipe. Car ces dernières années, j'ai souvent changé d'équipe. Continuer avec Ducati Lenovo est une bonne chose, nous ne partons pas de zéro et c'est important".

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183

Test MotoGP de Sepang, jeudi (8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Rins, Yamaha, + 1,197

16. Zarco, Honda, + 1,260

17. Bezzecchi, Ducati, + 1,313

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183