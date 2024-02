Enea Bastianini (3°): "Pensavo che il tempo fosse impossibile".

Da giovedì, Enea Bastianini è stato uno dei quattro piloti della MotoGP a percorrere i 5,543 chilometri del Sepang International Circuit in meno di 1:57 minuti. È sorprendente che i primi 10 piloti della classifica dei test siano stati tutti al di sotto del tempo della pole di Pecco Bagnaia dello scorso novembre.

"Era importante per me essere veloce anche in un giro. Abbiamo girato in 1:56. Se qualcuno me lo avesse detto prima di venire qui, avrei pensato che fosse un tempo impossibile", ha sorriso il vincitore del GP della Malesia dello scorso anno Bastianini dopo il terzo e ultimo giorno di test in Malesia. "Siamo pronti, ma dobbiamo anche provare altre soluzioni in Qatar. Sarà anche importante vedere come reagisce la moto su una pista diversa".

Secondo tutti i piloti della Desmosedici GP24, la nuova aerodinamica ha un potenziale maggiore, ma richiede più lavoro sulla messa a punto. "Dobbiamo anche controllare meglio il nuovo scarico e altre cose, ma fondamentalmente abbiamo un buon pacchetto", ha chiarito il "Bestia". "La moto 2024 funziona bene su tutta la pista. La differenza rispetto alla moto 2023 è minima, ma si aggiunge in ogni curva ed è buona alla fine del giro. E poi è anche una questione di feeling di guida. Per il mio stile di guida, la moto 2023 non andava bene. Ma se chiedete a Jorge Martin, vi dirà che era ottima. Dipende dallo stile di guida".

L'anno scorso Bastianini ha avuto problemi, tra l'altro, con il freno motore della GP23, ma sta affrontando meglio il nuovo motore. "Il motore è migliore rispetto alla versione 2023 ed è di nuovo più vicino alla moto 2021", ha rivelato l'italiano, che nel 2022 ha vinto quattro gare con la GP21 e si è classificato terzo nel Campionato del Mondo. "Credo che possiamo ancora migliorare un po' con il freno motore. Oggi abbiamo provato una nuova strategia, che è leggermente migliorata. Ma dobbiamo ancora capire meglio".

Già l'anno scorso si era detto che Martin Bastianini avrebbe potuto concorrere per un posto nel team ufficiale di Borgo Panigale. Tuttavia, Bastianini non ha intenzione di affrontare la stagione 2024 sotto pressione: "È la stessa cosa di sempre", ha detto il ventiseienne, che si è lasciato alle spalle la situazione con serenità. "Ogni corridore è sotto pressione, ma non più dell'anno scorso o di due anni fa. Sono felice perché sono rimasto nella stessa squadra. Negli ultimi anni ho cambiato spesso squadra. Continuare con Ducati Lenovo è positivo, non partiamo da zero e questo è importante".

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (6-8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183

