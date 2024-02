Enea Bastianini (3º): "Pensei que o tempo era impossível"

Depois de um árduo primeiro ano como piloto de fábrica da Ducati, Enea Bastianini parece ter recuperado a sua antiga força na GP24. Ele próprio ficou surpreendido com os recordes de tempos por volta no teste de Sepang.

Desde quinta-feira, Enea Bastianini tem sido um dos quatro pilotos de MotoGP a percorrer os 5,543 quilómetros do Circuito Internacional de Sepang em menos de 1:57 minutos. De forma notável, os 10 primeiros pilotos na classificação do teste ficaram todos abaixo do tempo da pole de Pecco Bagnaia em novembro passado.

"Era importante para mim ser rápido também numa volta. Fizemos uma volta de 1:56. Se alguém me tivesse dito isso antes de virmos para cá, eu teria pensado que era uma volta impossível", sorriu o vencedor do GP da Malásia do ano passado, Bastianini, após o terceiro e último dia de testes na Malásia. "Estamos prontos, mas também precisamos de experimentar algumas outras soluções no Qatar. Também será importante ver como a moto reage numa pista diferente."

Na opinião de todos os pilotos da Desmosedici GP24, a nova aerodinâmica tem mais potencial, mas requer mais trabalho na afinação. "Também precisamos de verificar melhor o novo escape e outras coisas, mas basicamente temos um bom pacote", esclareceu a "Bestia". "A moto 2024 funciona bem em toda a pista. A diferença em comparação com a moto 2023 é muito pequena, mas é adicionada em cada curva e é boa no final da volta. E também tem a ver com a sensação ao conduzir. Para o meu estilo de condução, a mota 2023 não era muito boa. Mas se perguntássemos ao Jorge Martin, ele diria que era óptima. Depende do estilo de condução".

No ano passado, Bastianini teve dificuldades com o travão motor da GP23, entre outras coisas, mas está a lidar melhor com o novo motor. "O motor é melhor do que a versão 2023 e está mais próximo da moto de 2021 novamente", revelou o italiano, que venceu quatro corridas na GP21 em 2022 e terminou em terceiro no Campeonato do Mundo. "Acredito que ainda podemos melhorar um pouco com a travagem do motor. Tentámos uma nova estratégia hoje, que é um pouco melhor. Mas ainda precisamos de a compreender melhor."

Mesmo no ano passado, houve repetidos rumores de que Martin Bastianini poderia competir por um lugar na equipa de fábrica de Borgo Panigale. No entanto, Bastianini não vai para a época de 2024 sob mais pressão: "É a mesma coisa de sempre", disse o jovem de 26 anos, acenando calmamente. "Todos os pilotos têm pressão, mas não mais do que no ano passado ou há dois anos. Estou feliz por ter ficado na mesma equipa. Porque mudei muitas vezes de equipa nos últimos anos. Continuar com a Ducati Lenovo é bom, não estamos a começar do zero e isso é importante."

Teste de MotoGP em Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183

