Fabio Quartararo (Yamaha): Insomne en Sepang

Fabio Quartararo parecía un poco pensativo el jueves por la tarde tras los tres días de test de Sepang de los ases de MotoGP. Como algunos de sus colegas, el héroe nacional francés y campeón de 2021 hizo las maletas un poco antes de tiempo. "El Diablo" perdió 0,8 segundos con la nueva Yamaha M1 frente al hombre más rápido, el campeón del mundo Pecco Bagnaia con Ducati.

"Es más o menos lo mismo que después del miércoles", dijo el piloto de 24 años. "Me alegré cuando rodé en 1:57.5. Pero ése es el límite. Encontramos este límite con bastante facilidad. He dado cuatro vueltas con 1:57.5 o 1:57.6, pero no hay ninguna vuelta que sea significativamente mejor que las demás. Esun poco difícil de entender. Tenemos que mejorar, pero la pregunta es: ¿cómo?".

¿Cuál es elplan maestro de Yamaha para la última prueba en Doha antes del inicio del Campeonato del Mundo? " Todavía no sé sitendremosnuevas piezas allí .Pero desde luego tenemos nuevas ideas. Hoy heprobado algunasconfiguraciones de en una sola salida. Hemos encontrado algunascosas positivas y otrasnegativas . Será bastante bueno para los ingenieros ver con qué paquete e ideas llegaremos a Qatar,pero necesitaremos algo más que sólo cambios de setup."

Aspectos positivos deltest de Sepang: "El rendimiento del motor es definitivamente mucho mejor. Lavelocidad punta esfantástica, el motor da muchas mejores sensaciones. Pero se trata de cómo lo utilizamos. La moto es bastante agresiva en términos de par motor. Lo cierto es que tenemos mejor aerodinámica y mejor motor que antes. Pero todavía necesitamos tiempo para entender cómo funciona y finalmente podemos volver a construirese agarre mecánico que nos ha faltado desde 2019."

Quartararo ve el rompecabezas en Yamaha como una combinación de varios factores: "Es la electrónica y también piezas para el ag arre mecánicoque necesitamos. Las posiciones 4 a 8 están muy disputadas. Ahí es donde tenemos que estar. Somos bastante buenos en términos de ritmo, como lofuimos en2023 . Pero si sales desde P10 o P11, estás atascado ahí, no importa lo fuerte que sea elritmo de carrera."

Pero el francés espera: "Como tenemosmás velocidad punta,puede que sea unpoco mejor en el duelo .Pero quiero competir por las primeras posiciones. De momento no puedo hacerlo. Para mí era importante ver cómo trabajan ahora lostécnicos. Sabía queno habría ningunarevolución entre noviembre y febrero . La forma en que están trabajando es mejor ,pero aún estamos demasiado lejos. De momentoestamos a dos décimas de P6. Estas dos décimas están a un mundo de distancia. Habrá que trabajar mucho para encontrarlas".

Comentando su estado de ánimo, dice: "Por supuesto queempiezas a cavilar cuando conduces en 1:57.5 y sólo eres undécimo. Anoche no dormí porque pensaba en lo que podíamos hacer. Necesitamos soluciones, pero en realidad no es mi trabajo encontrar la solución. En cualquier caso, he hechosugerencias. Quiero averiguar qué pasa. Por ejemplo, me dieron el máximo agarre y vimos cómo reaccionaba la moto .Tenemos que hacer todo lo posible para encontrar esas pocas décimas " .

Test MotoGP Sepang, tiempos combinados (del 6 al 8 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16º Rins, Yamaha, + 1.197

17º Zarco, Honda, + 1.260

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183

