Fabio Quartararo (Yamaha) : Insomnie à Sepang

Fabio Quartararo semblait un peu pensif jeudi après-midi après les trois jours de test de Sepang des as du MotoGP. Le héros national français et champion de 2021 a pl ié bagage un peu plus tôt , comme certains de ses collègues. "El Diablo" a perdu 0,8 seconde avec la nouvelle Yamaha M1 sur l'homme le plus rapide, le champion du monde Pecco Bagnaia sur Ducati.

"C'est plus ou moins la même chose qu'après mercredi", a déclaré le pilote de 24 ans. "J'étais content quand j'ai fait 1:57,5. Mais c'est la limite. Nous trouvons cette limite assez facilement. J'ai fait quatre tours en 1:57,5 ou 1:57,6, mais il n'y a pas de tour qui soit nettement meilleur que les autres. En tout cas, nous devons nous améliorer à ce niveau-là, mais la question est de savoir comment".

Le plan directeur de Yamaha pour le dernier test à Doha avant le début du championnat du monde ? " Je ne sais pas encore si nous auronsde nouvelles pièces à ce moment-là . Mais nous avons certainement de nouvelles idées. Aujourd'hui, j'aiessayé plusieursconfigurations sur une seule sortie. Nous avons trouvé des choses positives et d'autres négatives. Pour les ingénieurs, ce sera plutôt bien de voir avec quel package et quelles idées nous arriverons au Qatar, mais nous aurons besoin de plus que pour de simples changements de réglages" .

Les points positifs du test de Sepang : "La puissance du moteur est définitivement bien meilleure. La vitesse de pointe est super, le moteur se sent beaucoup mieux. Mais il s'agit de savoir comment nous allons l'utiliser. La moto est assez agressive en termes de couple. Le fait est que nous avons certainement une meilleure aérodynamique et un meilleur moteur qu'auparavant. Mais nous avons encore besoin de temps pour comprendre comment tout cela fonctionne et pour pouvoir enfin recréer ce grip mécanique qui nous manque depuis 2019".

Pour Quartararo, le puzzle Yamaha est une combinaison de plusieurs facteurs: "C'est l'électronique et aussi des pièces pour le grip mécanique dont nous avons besoin. Les places 4 à 8 sont très disputées. C'est là que nous devons aller. En termes de rythme, nous sommes plutôt bons, comme en 2023 . Mais si vous partez de la P10 ou de la P11, vous y resterez collé, quelle que soit la force du rythme de course".

Mais le Français espère: "Comme nous avonsplus de vitesse de pointe, ce seraéventuellement un peu mieux en duel .Mais je veux courir pour les premières positions. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Mais nous allons trouver notre voie". Quelles sont donc ses attentes ? "Pour moi, il était important de voir comment les techniciens travaillent maintenant. Je savais, , qu'entre novembre et février , il n'y auraitpas derévolution . La manière de travailler est meilleure, mais nous sommes encore trop loin. Pour l'instant, nous sommes à deux dixièmes de la P6. Ces deux dixièmes représentent un monde. Pour les trouver, il faudra beaucoup de travail".

Concernant son état d'esprit, il dit : "Bien sûr , quand on fait 1:57,5 et qu'on n'est que onzième , oncommence à broyer du noir. Je n'ai pas dormi la nuit dernière parce que je me demandais ce que nous pouvions faire. Nous avons besoin de solutions, mais ce n'est pas vraiment mon travail de trouver la solution. En tout cas, j'ai faitdes propositions. Je veux comprendre ce qui se passe. Par exemple, ils m'ont donné le grip maximum et nous avons regardécomment la moto réagissait. Nous devons tout faire pour trouver ces quelques dixièmes ".

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183

