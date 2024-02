Fabio Quartararo (Yamaha): Insonnia a Sepang

Fabio Quartararo è apparso un po' pensieroso giovedì pomeriggio dopo la tre giorni di test di Sepang degli assi della MotoGP. Come alcuni dei suoi colleghi, l'eroe nazionale francese e campione del 2021 ha fatto le valigie un po' prima. "El Diablo" ha perso 0,8 secondi in sella alla nuova Yamaha M1 rispetto all'uomo più veloce, il campione del mondo Pecco Bagnaia su Ducati.

"È più o meno come dopo mercoledì", ha detto il 24enne. "Ero felice quando ho girato in 1:57.5. Ma questo è il limite. Ma questo è il limite. Per noi questo limite è abbastanza facile. Ho fatto quattro giri con 1:57.5 o 1:57.6, ma non c'è un giro che sia significativamente migliore degli altri. Èun po' difficile da capire: dobbiamo migliorare, ma la domanda è: come?".

Ilmasterplan della Yamaha per l'ultimo test a Doha prima dell'apertura del Campionato del Mondo? " Non soancora se avremonuovi pezzi lì .Ma sicuramente abbiamo nuove idee. Oggi hoprovato alcunisetup su una singola uscita. Abbiamo trovato alcuniaspetti positivi e altri negativi . Sarà molto utile per gli ingegneri vedere con quale pacchetto e con quali idee arriveremo in Qatar ,ma avremo bisogno di qualcosa di più di semplici modificheall'assetto".

Gli aspetti positivi del test di Sepang: "Le prestazioni del motore sono decisamente migliori. La velocità massima è ottima, il motore si sente molto meglio. Ma si tratta di capire come utilizzarlo. La moto è piuttosto aggressiva in termini di coppia. Il fatto è che abbiamo sicuramente un'aerodinamica migliore e un motore migliore rispetto a prima. Ma abbiamo ancora bisogno di tempo per capire come funziona e possiamo finalmente costruire di nuovoquel grip meccanico che ci manca dal 2019".

Quartararo vede il puzzle della Yamaha come una combinazione di diversi fattori: "È l'elettronica e anche le parti per il grip meccanico che ci servono. Le posizioni da 4 a 8 sono molto combattute. Èlì che dobbiamo essere. Siamo abbastanza bravi in termini di ritmo, come lo eravamo nel2023 . Ma se si parte dalla P10 o dalla P11, si rimane bloccati lì, indipendentemente dal ritmo di gara".

Ma il francese spera: "Poiché abbiamo più velocità di punta,potrebbe essere un po' meglio nel duello .Ma io voglio correre per le prime posizioni. Al momento non ci riesco. Ma troveremo la nostra strada". Quali sono le sue aspettative? "Per me era importante vedere come lavoranoi tecnici. Sapevo chenon ci sarebbero staterivoluzioni tra novembre e febbraio . Il modo in cui stanno lavorando è migliore ,ma siamo ancora troppo lontani. Al momentosiamo a due decimi dal P6. Questi due decimi sono un mondo a parte. Ci vorrà molto lavoro per trovarli".

Commentando il suo stato d'animo, ha detto: "Ovviamente inizi a rimuginare quando guidi in 1:57.5 e seisolo undicesimo. La notte scorsa non ho dormito perché pensavo a cosa potevamo fare. Abbiamo bisogno di soluzioni, ma non è compito mio trovare la soluzione. In ogni caso, ho dato deisuggerimenti. Voglio scoprire cosa succede. Per esempio, mi hanno dato la massima aderenza e abbiamo valutato la reazione della moto .Dobbiamo fare tutto il possibile per trovare quei pochi decimi " .

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (dal 6 all'8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183

