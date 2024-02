Fabio Quartararo (Yamaha): Sem dormir em Sepang

Após o teste oficial de Sepang, a estrela da Yamaha, Fabio Quartararo, fala sobre o trabalho intensivo na nova M1 e sobre as suas constantes reflexões acerca do desempenho da moto numa volta rápida.

Fabio Quartararo parecia um pouco pensativo na tarde de quinta-feira após o teste de três dias em Sepang dos ases do MotoGP. Talcomo alguns dos seus colegas, o herói nacional francês e campeão de 2021 fez as malas um pouco mais cedo. "El Diablo" perdeu 0,8 segundos na nova Yamaha M1 para o homem mais rápido, o campeão mundial Pecco Bagnaia na Ducati.

"É mais ou menos o mesmo que depois de quarta-feira", disse o jovem de 24 anos. "Fiquei feliz quando rodei a 1:57.5. Mas esse é o limite. Encontramos este limite muito facilmente. Fiz quatro voltas com 1:57.5 ou 1:57.6, mas não há nenhuma volta que seja significativamente melhor do que as outras. Éum pouco difícil de compreender. Temos de melhorar, mas a questão é: como?"

O plano da Yamaha para o último teste em Doha antes da abertura do Campeonato do Mundo? " Ainda nãosei se vamos ternovas peças lá .Mas temos certamente novas ideias. Hoje experimentei algumasconfigurações de numa única saída. Encontrámos algumascoisas positivas e outras negativas . Vai ser muito bom para os engenheiros verem com que pacote e ideias vamos chegar ao Qatar ,mas vamos precisar de mais do que apenas mudançasde configuração."

Os aspectos positivos do teste de Sepang: "O desempenho do motor é definitivamente muito melhor. A velocidade máxima é óptima, o motor está muito melhor. Mas o que importa é a forma como o utilizamos. A moto é bastante agressiva em termos de binário. O facto é que temos certamente uma melhor aerodinâmica e um motor melhor do que antes. Mas ainda precisamos de tempo para perceber como funciona e podemos finalmente voltar a teraquela aderência mecânica que nos tem faltado desde 2019."

Quartararo vê o puzzle da Yamaha como uma combinação de vários factores: " Éda eletrónica e também de peças para a aderência mecânica que precisamos. As posições 4 a 8 são muito disputadas. Éaí que temos de estar. Somos bastante bons em termos de ritmo, tal como em2023 . Mas se partirmos do P10 ou do P11, ficamos presos aí, por muito forte queseja oritmo de corrida."

Mas o francês espera: "Como temos mais velocidade de ponta,pode serum pouco melhor no duelo .Mas eu quero correr para as primeiras posições. De momento, não consigo fazer isso. Quais são as suas expectativas? " "Era importante para mim ver como os técnicos estão a trabalhar agora. Eu sabia quenenhuma revolução aconteceria entre novembro e fevereiro . A forma como estão a trabalhar é melhor ,mas ainda estamosmuito longe. Neste momento,estamos a duas décimas do P6. Estas duas décimas são um mundo de distância. Vai ser preciso muito trabalho paraos encontrar".

Comentando sobre o seu estado de espírito, ele diz: " É claro quese começa a ficar preocupado quando se faz 1:57.5 e se éapenas décimo primeiro. Não dormi ontem à noite porque estava a pensar no que podíamos fazer. Precisamos de soluções, mas não é realmente a minha função encontrar a solução. Em todo o caso, já fizsugestões. Quero ver o que acontece. Por exemplo, deram-me o máximo de aderência e vimos como a mota reagia a isso .Temos de fazer tudo o que pudermos para encontrar esses décimos " .

Teste de MotoGP de Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183

