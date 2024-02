Pecco Bagnaia (Ducati/1º): "Estamos a un buen 80 por ciento"

Por supuesto, Francesco "Pecco" Bagnaia estaba contento cuando leyó el 1:56.682 min de su salpicadero a primera hora de la mañana del jueves. Hace poco menos de tres meses, un 1:57.491 min le valió la pole position en el GP de Malasia 2023, así que ahora era ocho décimas más rápido. "Es un tiempo increíble, sobre todo en mi primer 'time attack' de la temporada", subrayó el campeón del mundo, que al mismo tiempo no cayó en la euforia. "Ha sido genial, pero es sólo un test. Las condiciones eran fantásticas, todo era fantástico y he hecho un 'time attack' en el mejor momento. Por supuesto que estoy contento, pero también soy un tipo que no se fija demasiado en una buena actuación en la prueba. Es mejor ver la regularidad con neumáticos usados".

"Me siento muy bien con mi moto", continuó la estrella de Ducati. "Sólo hubo una cosa que hizo que el test no fuera cien por cien agradable: tuve un problema con la moto en la tanda larga que me ralentizó un poco. Pero ya había empezado la simulación, así que decidí no entrar en boxes para no tener que volver a empezar mentalmente. Era mejor seguir así en ese momento. Pero hemos demostrado el potencial de esta moto. Ya conocemos muy bien su potencial. Hemos trabajado mucho y hemos mejorado mucho la situación en sólo tres días. Diría que estamos en un buen punto, un buen 80% en términos de consistencia. Así que llegamos a Qatar en buena forma".

No se esperan grandes novedades en la GP24 para los test de Qatar (19 y 20 de febrero) y el inicio de la temporada en el Circuito Internacional de Lusail (8 al 10 de marzo). "Creo que rodaremos más o menos con esta configuración", confirma el italiano de 27 años. "Sin duda probaremos diferentes mapeados para la entrega de potencia".

¿En qué es especialmente buena la nueva MotoGP de Borgo Panigale? "La mayor mejora está en la fase de frenada", respondió Bagnaia. "El año pasado me costaba, siempre tenía que trabajar mucho en la salida de las curvas los fines de semana de carrera. Esta moto parece más parecida a la de 2022 en ese aspecto, lo que me ha ayudado un poco más en la entrada en curva."

El nuevo paquete aerodinámico también parece ser un paso adelante, aunque con limitaciones. "Es peor en algunas zonas, pero mejor en general. Intentaremos trabajar en la puesta a punto para mejorar las zonas que están peor", anunció el vigente campeón.

Aunque la clasificación con Bagnaia y Martin en cabeza traiga recuerdos del duelo mundialista del año pasado, el equilibrio de fuerzas es difícil de evaluar en una prueba, advirtió Pecco. "Muchos pilotos han probado muchas cosas diferentes. No quiero hablar de los demás, pero en mi caso hice una buena tanda larga, pero como tuve un problema, fui un poco más lento que en circunstancias normales. Así que se podría decir que la tanda larga de Pecco no fue rápida, pero eso es muy difícil de entender. Depende de los neumáticos y de muchas otras cosas".

"Pero creo que un piloto que puede ser competitivo es Enea", dijo el piloto oficial de Ducati, refiriéndose a su compañero de equipo Enea Bastianini. "Ha trabajado bien y ha sido bastante regular. Luego está Martín, seguro, pero Márquez también ha hecho un buen test, y me refiero a Marc, porque Alex siempre ha sido competitivo aquí en Sepang y lo ha vuelto a demostrar en este test. Es difícil de decir, pero luego también está KTM y quizás Aprilia - tal vez la posición de salida para el inicio de la temporada será más abierta en comparación con otros años", dice Bagnaia.

Test MotoGP Sepang, tiempos combinados (del 6 al 8 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16º Rins, Yamaha, + 1.197

17º Zarco, Honda, + 1.260

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183

