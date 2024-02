Pecco Bagnaia (Ducati/1e) : "Nous sommes à 80%".

Le tenant du titre MotoGP Pecco Bagnaia a débuté la nouvelle saison avec un temps fabuleux lors du test de Sepang. Le pilote officiel Ducati accorde toutefois plus d'importance à d'autres aspects et met en garde contre les conclusions hâtives.

Francesco "Pecco" Bagnaia était évidemment heureux lorsqu'il a lu sur son tableau de bord le temps de 1:56,682 min jeudi en début de matinée. Il y a à peine trois mois, 1:57,491 min lui suffisait pour décrocher la pole position au GP de Malaisie 2023, il était donc maintenant huit dixièmes plus rapide. "C'est un temps au tour incroyable, surtout pour mon premier 'time attack' de la saison", a souligné le champion du monde, qui n'a pas pour autant cédé à l'euphorie. "C'était génial, mais ce n'est qu'un test. Les conditions étaient fantastiques, tout était fantastique et je suis parti à la chasse au temps au meilleur moment. Bien sûr que je suis content, mais je suis aussi un gars qui ne regarde pas trop vers une bonne performance en test. C'est mieux de voir la constance en pneus usagés".

"Je me sens très bien avec ma moto", a poursuivi la star de Ducati. "Il n'y a qu'une seule chose qui fait que le test n'est pas à cent pour cent agréable : lors du long run, j'ai eu un problème avec la moto qui m'a un peu ralenti. Mais j'avais déjà commencé la simulation, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas rentrer au stand pour ne pas avoir à recommencer mentalement. Sur le moment, il était préférable de continuer ainsi. Mais nous avons prouvé le potentiel de cette moto. Nous connaissons déjà très bien ce potentiel. Nous avons beaucoup travaillé et avons beaucoup amélioré la situation en seulement trois jours. Je dirais que nous sommes à un bon point - à un bon 80%, en termes de constance. Nous arrivons donc au Qatar en bonne forme".

Il ne faut plus s'attendre à de grandes nouveautés sur la GP24 pour les tests du Qatar (19 et 20 février) et l'ouverture de la saison sur le Lusail International Circuit (8-10 mars). "Je pense que nous roulerons plus ou moins dans cette configuration", a confirmé l'Italien de 27 ans. "Nous allons certainement essayer différentes cartographies pour le déploiement de la puissance".

Quels sont les points forts de la nouvelle moto d'usine MotoGP de Borgo Panigale ? "La plus grande amélioration concerne la phase de freinage", répond Bagnaia : "L'an dernier, j'avais du mal, je devais toujours beaucoup travailler à l'entrée des virages lors des week-ends de course. À cet égard, cette moto semble plus proche de la 2022, qui m'a un peu plus aidé en entrée de virage".

Le nouveau package aéro semble également représenter un progrès, même s'il y a des limites. "C'est moins bien dans certains domaines, mais globalement c'est mieux. Nous allons essayer de travailler sur le set-up pour améliorer les zones qui sont encore moins bonnes", a annoncé le champion en titre.

Même si le classement avec Bagnaia et Martin en tête rappelle des souvenirs du duel du championnat du monde de l'année dernière, les forces en présence sont difficiles à évaluer lors d'un test, a averti Pecco. "Beaucoup de pilotes ont essayé beaucoup de choses différentes. Je ne veux pas parler des autres, mais dans mon cas, j'ai fait un bon long run, mais comme j'ai eu un problème, j'étais un peu plus lent que dans des conditions normales. Vous pourriez donc dire que le long run de Pecco n'était pas rapide, mais c'est très difficile à comprendre. Cela dépend des pneus et de beaucoup d'autres choses".

"Mais je pense qu'un pilote qui peut être compétitif est Enea", a déclaré le pilote officiel Ducati en faisant référence à son coéquipier Enea Bastianini. "Il a bien travaillé et a été assez constant. A cela s'ajoute certainement Martin, mais Márquez a également réalisé un bon test - et je parle de Marc, car Alex a toujours été compétitif ici à Sepang et l'a encore prouvé lors de ce test. C'est difficile à dire, mais il y aura aussi KTM et peut-être Aprilia - peut-être que la situation de départ sera plus ouverte pour le début de la saison par rapport aux autres années", estime Bagnaia.

Tests MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183

