Pecco Bagnaia (Ducati/1°): "Sono a un buon 80%".

Naturalmente, Francesco "Pecco" Bagnaia è stato felice quando ha letto l'1:56.682 dal suo cruscotto giovedì mattina presto. Poco meno di tre mesi fa, un 1:57.491 era stato sufficiente per la pole position del GP della Malesia del 2023, quindi ora era più veloce di ben otto decimi. "È un tempo incredibile, soprattutto nel mio primo 'time attack' della stagione", ha sottolineato il campione del mondo, che però non si è lasciato andare all'euforia. "È stato fantastico, ma è solo un test. Le condizioni erano fantastiche, tutto era fantastico e ho fatto un time attack nel momento migliore. Ovviamente sono contento, ma sono anche uno che non guarda troppo alle buone prestazioni in prova. È meglio vedere la costanza con le gomme usate".

"Mi sento bene con la mia moto", ha proseguito il pilota della Ducati. "C'è solo una cosa che ha reso il test non bello al 100%: ho avuto un problema con la moto nel long run che mi ha rallentato un po'. Ma avevo già iniziato la simulazione, quindi ho deciso di non rientrare ai box per evitare di dover ricominciare mentalmente. In quel momento era meglio continuare così. Ma abbiamo dimostrato il potenziale di questa moto. Conosciamo già molto bene il suo potenziale. Abbiamo lavorato molto e migliorato molto la situazione in soli tre giorni. Direi che siamo a un buon punto - un buon 80% in termini di costanza. Quindi arriviamo in Qatar in buona forma".

Non sono previste novità di rilievo per la GP24 in occasione dei test in Qatar (19 e 20 febbraio) e dell'apertura della stagione sul Circuito Internazionale di Lusail (8-10 marzo). "Credo che correremo più o meno con questa configurazione", ha confermato il 27enne italiano. "Sicuramente proveremo diverse mappature per l'erogazione della potenza".

In cosa è particolarmente brava la nuova MotoGP di Borgo Panigale? "Il miglioramento più grande è nella fase di frenata", ha risposto Bagnaia, "l'anno scorso facevo fatica, dovevo sempre lavorare molto all'inizio delle curve nei weekend di gara. Questa moto sembra essere più simile a quella del 2022 sotto questo aspetto, il che mi ha aiutato un po' di più in entrata di curva".

Anche il nuovo pacchetto aerodinamico sembra essere un passo avanti, anche se con dei limiti. "È peggiore in alcune aree, ma migliore nel complesso. Cercheremo di lavorare sull'assetto per migliorare le aree che sono peggiori", ha annunciato il campione in carica.

Anche se la classifica con Bagnaia e Martin in testa riporta alla memoria il duello dello scorso anno nel Campionato del Mondo, l'equilibrio di potenza è difficile da valutare in un test, ha avvertito Pecco. "Molti piloti hanno provato molte cose diverse. Non voglio parlare degli altri, ma nel mio caso ho fatto un buon long run, ma a causa di un problema sono stato un po' più lento che in circostanze normali". Quindi si potrebbe dire che il long run di Pecco non è stato veloce, ma è molto difficile da capire. Dipende dalle gomme e da molte altre cose".

"Ma credo che un pilota che possa essere competitivo sia Enea", ha detto il pilota della Ducati, riferendosi al suo compagno di squadra Enea Bastianini. "Ha lavorato bene ed è stato abbastanza costante. Poi c'è sicuramente Martin, ma anche Márquez ha fatto un buon test - e mi riferisco a Marc, perché Alex è sempre stato competitivo qui a Sepang e lo ha dimostrato anche in questo test. È difficile dirlo, ma poi c'è anche la KTM e forse l'Aprilia: forse la posizione di partenza per l'inizio della stagione sarà più aperta rispetto agli altri anni", dice Bagnaia.

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (dal 6 all'8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183

