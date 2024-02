Pecco Bagnaia (Ducati/1º): "Estamos a 80 por cento"

O defensor do título de MotoGP, Pecco Bagnaia, começou a nova época com um tempo fabuloso no teste de Sepang. No entanto, o piloto de fábrica da Ducati enfatiza outros aspectos e adverte contra tirar conclusões precipitadas.

É claro que Francesco "Pecco" Bagnaia ficou feliz quando leu o 1:56.682 min do seu painel de instrumentos na manhã de quinta-feira. Há pouco menos de três meses, um tempo de 1:57,491 min era suficiente para a pole position no GP da Malásia de 2023, por isso ele estava agora oito décimos mais rápido. "É uma volta incrível, especialmente no meu primeiro 'time attack' da temporada", enfatizou o campeão mundial, que ao mesmo tempo não caiu na euforia. "Foi ótimo, mas é apenas um teste. As condições estavam fantásticas, tudo estava fantástico e eu fiz um contrarrelógio no melhor momento. Claro que estou contente, mas também sou um gajo que não olha muito para uma boa prestação na prova. É melhor ver a consistência com pneus usados."

"Sinto-me muito bem com a minha moto," continuou a estrela da Ducati. "Houve apenas uma coisa que fez com que o teste não fosse 100 por cento agradável: tive um problema com a moto na corrida longa que me atrasou um pouco. Mas eu já tinha começado a simulação, por isso decidi não ir para as boxes para evitar ter de recomeçar mentalmente. Era melhor continuar assim naquele momento. Mas provámos o potencial desta moto. Já conhecemos muito bem o seu potencial. Trabalhámos muito e melhorámos muito a situação em apenas três dias. Eu diria que estamos num bom ponto - uns bons 80 por cento em termos de consistência. Por isso, estamos a chegar ao Qatar em boa forma".

Não são esperadas grandes inovações na GP24 para o teste do Qatar (19 e 20 de fevereiro) e para a abertura da época no Circuito Internacional de Lusail (8 a 10 de março). "Acredito que vamos rodar mais ou menos nesta configuração", confirmou o italiano de 27 anos. "Vamos certamente experimentar diferentes mapeamentos para a entrega de potência."

Em que é que a nova máquina de fábrica de MotoGP de Borgo Panigale é particularmente boa? "A maior melhoria é na fase de travagem," respondeu Bagnaia. "No ano passado tive dificuldades, tive sempre de trabalhar muito no início das curvas nos fins-de-semana de corrida. Esta moto parece ser mais semelhante à moto de 2022 nesse aspeto, o que me ajudou um pouco mais na entrada das curvas."

O novo pacote aerodinâmico também parece ser um passo em frente, embora com limitações. "É pior em algumas áreas, mas melhor no geral. Vamos tentar trabalhar no set-up para melhorar as áreas que estão piores", anunciou o atual campeão.

Mesmo que a classificação com Bagnaia e Martin no topo traga de volta memórias do duelo do Campeonato do Mundo do ano passado, o equilíbrio de poder é difícil de avaliar num teste, avisou Pecco. "Muitos pilotos tentaram muitas coisas diferentes. Não quero falar dos outros, mas no meu caso fiz uma boa corrida longa, mas como tive um problema, fui um pouco mais lento do que em circunstâncias normais. Por isso, pode dizer-se que a corrida de longa duração de Pecco não foi rápida, mas isso é muito difícil de compreender. Depende dos pneus e de muitas outras coisas".

"Mas penso que um piloto que pode ser competitivo é o Enea," disse o piloto de fábrica da Ducati, referindo-se ao seu companheiro de equipa Enea Bastianini. "Ele trabalhou bem e foi bastante consistente. Depois há o Martin, de certeza, mas o Márquez também teve um bom teste - e refiro-me ao Marc, porque o Alex sempre foi competitivo aqui em Sepang e provou-o novamente neste teste. É difícil dizer, mas depois há também a KTM e talvez a Aprilia - talvez a posição de partida para o início da época seja mais aberta em comparação com outros anos," diz Bagnaia.

Teste de MotoGP em Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183

Teste de MotoGP de Sepang, quinta-feira (8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Rins, Yamaha, + 1.197

16º Zarco, Honda, + 1,260

17º Bezzecchi, Ducati, + 1,313

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183