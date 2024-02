KTM: "Podríamos seguir trabajando dos días más"

En una jornada de pruebas en la que se establecieron nuevos récords de vuelta, Brad Binder terminó en 7ª posición, por detrás de seis Ducati y una Aprilia. 0,625 segundos por detrás de Pecco Bagnaia no le quitaron el sueño al sudafricano: "En general, ha sido un test bastante bueno aquí en Malasia. Hemos probado un montón de piezas y no hemos parado de cribarlas. Este trabajo continuó por la tarde. Ahora hemos acordado una dirección en la que continuaremos hasta el test de Doha. La realidad es que la moto se siente mucho mejor de lo que muestran los tiempos. Todos en el equipo somos muy optimistas".

Binder no se atreve a decir lo cerca que estará técnicamente el actual paquete de Sepang de la moto de carreras real en Qatar. "Hemos probado mucho y podríamos seguir trabajando fácilmente otros dos días. Los tiempos de hoy no han sido tan malos, pero una cosa es cierta: seguiremos modificando algunas piezas. El camino está mucho más claro ahora que al principio del test".

¿Se ha acercado KTM a Ducati? Brad establece una comparación con el año pasado: "El año pasado fui 14º aquí y marqué un mejor tiempo de 1:58.8, hoy 1:57.3. Eso parece mucho mejor este año. Si podemos mantener el ritmo de nuestro progreso, tenemos buena pinta".

Como todos los presentes, Brad Binder también está impresionado por el rendimiento de Pedro Acosta. Su ventaja: tiene una visión de los datos. Una cosa en particular le llama la atención: "Frena de forma extremadamente limpia, pilota con precisión y tiene un buen tacto de la moto. Es rápido, de eso no hay duda. En él, el talento se une a una buena actitud. Trabaja en serio y será una fuerza en MotoGP, sin duda".

Jack Miller terminó el día en 14ª posición, no lo que el australiano esperaba. Pero también está muy relajado: "La moto funciona bien. Nuestro trabajo durante el invierno ha dado sus frutos. Es cierto que mi tiempo no ha sido muy bueno hoy, un segundo por detrás de los primeros no me hace feliz. Todavía tengo que encontrar algo antes de la primera carrera, y lo haré". El australiano es optimista sobre el inicio de la temporada en Qatar: "Diría que partimos de un nivel más alto que el año pasado. Hemos entendido mejor nuestro paquete".

Una vez más, subraya que los comentarios de todos los pilotos in situ son coherentes. Un área en la que se trabajará intensamente en las próximas semanas es la nueva electrónica. Aquí es también donde Jack identifica la razón principal de su manejable tiempo de hoy: "Cada vez que dejaba volar la KTM, tenía momentos en los que la parte trasera se calzaba, rozando el highsider. Lo bueno es que podemos decir claramente que la solución a estos problemas se encuentra en la electrónica."

Test MotoGP Sepang, tiempos combinados (del 6 al 8 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16º Rins, Yamaha, + 1.197

17º Zarco, Honda, + 1.260

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183

Test MotoGP Sepang, jueves (8 febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Rins, Yamaha, + 1.197

16º Zarco, Honda, + 1.260

17º Bezzecchi, Ducati, + 1.313

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183