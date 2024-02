KTM : "Nous pourrions continuer à travailler deux jours de plus".

Au cours d'une journée d'essais qui a vu s'établir de nouveaux records de tours, Brad Binder s'est finalement classé septième, derrière six Ducati et une Aprilia. Le Sud-Africain n'a pas passé de nuits blanches à 0,625 seconde de Pecco Bagnaia : "Dans l'ensemble, ce fut un assez bon test ici en Malaisie. Nous avons essayé de nombreuses pièces et nous avons continué à trier. Ce travail s'est prolongé jusqu'à l'après-midi. Maintenant, nous nous sommes mis d'accord sur une direction à suivre jusqu'au test de Doha. La réalité est que la moto se sent bien mieux que ce que montrent les chronos. Tout le monde dans l'équipe est très optimiste".

Binder n'ose pas dire à quel point le package actuel de Sepang sera déjà techniquement proche de la moto de course réelle au Qatar. "Nous avons fait tellement de tests et nous pourrions sans problème continuer à travailler pendant deux jours. Les temps d'aujourd'hui n'étaient pas si mauvais, mais une chose est sûre : nous allons encore modifier certaines pièces. La voie est maintenant beaucoup plus claire qu'au début du test".

KTM s'est-il donc rapproché de Ducati ? Brad fait la comparaison avec l'année dernière : "L'année dernière, j'étais 14ème ici et j'ai réalisé un meilleur temps de 1:58,8, aujourd'hui 1:57,3. Cela semble quand même bien mieux cette année. Si nous pouvons maintenir le rythme de notre progression, nous aurons l'air bien".

Comme tout le monde sur place, Brad Binder a été séduit par la performance de Pedro Acosta. Son avantage : il a un aperçu des données. Une chose le frappe particulièrement : "Il freine très proprement, conduit avec précision et a un bon feeling avec la moto. Il est rapide, cela ne fait aucun doute. Chez lui, le talent s'allie à une bonne attitude. Il travaille sérieusement et sera une puissance en MotoGP, sans aucun doute".

Jack Miller a terminé la journée à la 14e place, ce qui n'est pas ce que l'Aussie avait prévu. Mais il se montre lui aussi très décontracté : "La moto fonctionne bien. Notre travail de l'hiver a porté ses fruits. C'est vrai : mon temps n'était pas si bon aujourd'hui - une seconde derrière la tête ne me rend pas heureux. Je dois encore trouver quelque chose avant la première course - et je le ferai". L'Australien envisage le début de la saison au Qatar avec optimisme : "Je dirais que nous partons d'un niveau plus élevé que l'an dernier. Nous avons mieux compris notre package".

Une fois de plus, il souligne que le feedback de tous les pilotes se recoupe sur place. L'un des domaines sur lesquels on va travailler intensivement dans les semaines à venir est la nouvelle électronique. C'est là que Jack trouve la raison principale de son temps au tour limité aujourd'hui : "Quand je faisais voler la KTM, j'avais toujours des moments où l'arrière se calait, à la limite du highsider. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons clairement dire que la solution à ces problèmes se trouve du côté de l'électronique".

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183

