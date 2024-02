KTM: "Potremmo continuare a lavorare per altri due giorni".

Brad Binder e Jack Miller hanno svolto un programma mastodontico nei test di Sepang. Nessuno ha valutato tante nuove parti come il Red Bull KTM Factory Racing. Il distacco odierno dalla Ducati non è motivo di preoccupazione.

In una giornata di test che ha stabilito nuovi record sul giro, Brad Binder ha concluso al settimo posto, dietro a sei Ducati e un'Aprilia. 0,625 secondi di distacco da Pecco Bagnaia non hanno fatto passare notti insonni al sudafricano: "Tutto sommato, è stato un test piuttosto buono qui in Malesia. Abbiamo provato molte parti e abbiamo continuato a vagliarle. Questo lavoro è proseguito anche nel pomeriggio. Ora abbiamo concordato la direzione da seguire fino al test di Doha. La realtà è che la moto si sente molto meglio di quanto non mostrino i tempi. Tutti nel team sono molto ottimisti".

Binder non osa dire quanto l'attuale pacchetto di Sepang sarà tecnicamente vicino alla moto da gara in Qatar. "Abbiamo fatto molti test e potremmo tranquillamente continuare a lavorare per altri due giorni. I tempi di oggi non erano così male, ma una cosa è certa: modificheremo ancora alcune parti. Il percorso è molto più chiaro ora rispetto all'inizio del test".

La KTM si è avvicinata alla Ducati? Brad fa un paragone con l'anno scorso: "L'anno scorso qui ero 14° e avevo fatto un miglior tempo di 1:58.8, oggi di 1:57.3. Quest'anno va molto meglio. Se riusciamo a mantenere il ritmo dei nostri progressi, siamo a buon punto".

Come tutti gli altri sul posto, anche Brad Binder è impressionato dalle prestazioni di Pedro Acosta. Il suo vantaggio è che ha una visione dei dati. Una cosa in particolare lo colpisce: "Frena in modo estremamente pulito, guida in modo preciso e ha un buon feeling con la moto. È veloce, non c'è dubbio. Con lui, il talento incontra un buon atteggiamento. Lavora seriamente e sarà una forza in MotoGP, senza dubbio".

Jack Miller ha concluso la giornata al 14° posto, non come si aspettava l'australiano. Ma è anche molto rilassato: "La moto funziona bene. Il lavoro svolto durante l'inverno ha dato i suoi frutti. È vero: il mio tempo non era così buono oggi - un secondo dietro i primi non mi rende felice. Devo ancora trovare qualcosa prima della prima gara - e lo farò". L'australiano è ottimista per l'inizio della stagione in Qatar: "Direi che partiamo da un livello più alto rispetto all'anno scorso. Abbiamo capito meglio il nostro pacchetto".

Ancora una volta, sottolinea che il feedback di tutti i piloti sul posto è coerente. Un'area su cui si lavorerà intensamente nelle prossime settimane è la nuova elettronica. È anche qui che Jack individua la ragione principale del suo tempo sul giro gestibile oggi: "Ogni volta che lasciavo volare la KTM, continuavo ad avere momenti in cui il posteriore si incuneava, al limite dell'highsider. La cosa positiva è che possiamo dire chiaramente che la soluzione a questi problemi si trova nell'elettronica".

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (6-8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183

Test MotoGP di Sepang, giovedì (8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Rins, Yamaha, + 1.197

16° Zarco, Honda, + 1.260

17° Bezzecchi, Ducati, + 1.313

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183