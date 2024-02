KTM: "Podemos continuar a trabalhar durante mais dois dias"

Num dia de testes que estabeleceu novos recordes de volta, Brad Binder terminou em 7º lugar - atrás de seis Ducatis e uma Aprilia. 0,625 segundos atrás de Pecco Bagnaia não causou noites de insónia ao sul-africano: "No geral, foi um teste muito bom aqui na Malásia. Experimentámos muitas peças e continuámos a analisá-las. Este trabalho continuou durante a tarde. Agora chegámos a um acordo sobre a direção em que vamos continuar até ao teste de Doha. A realidade é que a mota está muito melhor do que os tempos mostram. Todos na equipa estão muito optimistas".

Binder não se atreve a dizer quão próximo o atual pacote de Sepang estará tecnicamente da moto de corrida no Qatar. "Testámos muito e podíamos facilmente continuar a trabalhar durante mais dois dias. Os tempos de hoje não foram assim tão maus, mas uma coisa é certa: vamos continuar a modificar algumas peças. O caminho é muito mais claro agora do que no início do teste."

Então, a KTM aproximou-se da Ducati? Brad faz uma comparação com o ano passado: "No ano passado fiquei em 14º aqui e fiz um melhor tempo de 1:58.8, hoje 1:57.3. Parece muito melhor este ano. Se conseguirmos manter o ritmo do nosso progresso, estamos a ir bem."

Como toda a gente no local, Brad Binder também está impressionado com o desempenho de Pedro Acosta. A sua vantagem: tem uma visão dos dados. Uma coisa em particular destaca-se para ele: "Ele trava de forma extremamente limpa, conduz com precisão e tem uma boa sensação com a moto. É rápido, não há dúvida. Com ele, o talento encontra uma boa atitude. Ele trabalha a sério e vai ser uma força no MotoGP, sem dúvida."

Jack Miller terminou o dia em 14º lugar - não é o que o australiano esperava. Mas ele também está muito relaxado: "A moto está a funcionar bem. O nosso trabalho durante o inverno valeu a pena. É verdade: o meu tempo não foi assim tão bom hoje - um segundo atrás dos primeiros não me deixa feliz. Ainda tenho de encontrar algo antes da primeira corrida - e vou encontrar." O australiano está otimista quanto ao início da época no Qatar: "Diria que estamos a partir de um nível mais elevado do que no ano passado. Compreendemos melhor o nosso pacote".

Mais uma vez, ele enfatiza que o feedback de todos os pilotos no local é consistente. Uma área que será trabalhada intensamente nas próximas semanas é a nova eletrónica. É também aqui que Jack identifica a principal razão para o seu tempo de volta controlável de hoje: "Sempre que deixava a KTM voar, estava sempre a ter momentos em que a traseira ficava presa, à beira de um highsider. O bom é que podemos dizer claramente que a solução para estes problemas pode ser encontrada no lado da eletrónica."

Teste de MotoGP de Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183

Teste de MotoGP de Sepang, quinta-feira (8 de fevereiro):

