Marc Márquez: Pensar en vueltas rápidas en la cama

Marc Márquez ha terminado el test IRTA de Malasia con una sonrisa de satisfacción en el rostro. El español terminó sexto en la tabla oficial de tiempos con un 1:57.270 min. El ocho veces campeón se quedó a poco más de tres décimas de su hermano y nuevo compañero de equipo en Gresini, Alex Márquez.

"Hoy he estado realmente al límite", ha dicho el piloto de 30 años en vista de su maratoniana carga de trabajo con las 72 vueltas sólo del miércoles. Al final de los tres días de test de Sepang, completó otras 54 vueltas el jueves. "Por eso me tomé un descanso más largo a la hora de comer. Por ejemplo, no estaba previsto otro sprint de diez vueltas. Pero tenía que volver a darlo todo. No sé si podré alcanzar el nivel de este joven. Pero desde luego no quiero dudar de si lo he dado todo, insistiré en ello".

El debutante de Ducati resumió: "En general, el test ha estado bien. El primer día fue difícil. Trabajamos el segundo día, di muchas vueltas. El ritmo también estaba bien, pero aún faltaba el ataque cronometrado". Lo compensó el jueves.

Marc Márquez también cuenta cómo se preparó mentalmente para el ataque contrarreloj: "Ayer estuve una hora en la cama haciendo un 'ataque contrarreloj'. Hoy me he levantado a las 7 de la mañana y lo he vuelto a hacer durante una hora", comenta entre risas. "La contrarreloj fue mejor. El estilo de pilotaje es completamente diferente al de la Honda. Hemos adaptado algunas cosas, yo también he cambiado algo en mi estilo de pilotaje. El equipo también me entendió mejor. Entonces también fue mejor. Por supuesto, todavía estoy a medio segundo de los primeros. Pero estos chicos son muy rápidos. Estamos más cerca en el ritmo de carrera".

Emocionante detalle de MM93: "En la simulación de sprint, fui más rápido en algunas curvas que en la crono, ¡lo que también es positivo!"

El seis veces campeón de MotoGP también explica: "Con la Honda, literalmente saltas en la curva superrápido. Aquí, en cambio, tienes que pensar en algunas cosas. Con la Ducati tienes que entender muy bien algunas cosas para poder perseguir los tiempos. Los ingenieros de electrónica también entienden ahora cómo tienen que adaptar los dispositivos, como el frenado del motor y el control del par motor para mí, eso también ha sido un buen paso. Cada piloto tiene su propio estilo".

¿Cómo ve Marc su nueva herramienta después de los tres días en Sepang? "El amor por una moto nunca puede ser lo suficientemente grande. Paso a paso, me siento mejor. Todavía voy demasiado rígido sobre la moto. No juego lo suficiente con mi cuerpo, como hacen Bastianini y Martin. Pecco no juega mucho, pero sigue siendo rápido. Todavía tengo que entender mejor la salida de las curvas. Aquí es donde sacas tiempo. Con la Honda, tiendes a conseguir el tiempo en las frenadas de la clasificación".

Test MotoGP Sepang, tiempos combinados (del 6 al 8 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 s

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16º Rins, Yamaha, + 1.197

17º Zarco, Honda, + 1.260

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183

