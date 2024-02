Marc Márquez : au lit, il pensait aux tours rapides

Le nouveau pilote Gresini-Ducati Marc Márquez s'est classé sixième lors de la dernière journée des tests officiels du MotoGP, jeudi à Sepang, et s'est ainsi rapproché du cercle des as qui ont brillé par de nouveaux temps fabuleux.

Marc Márquez a terminé le test IRTA en Malaisie avec un sourire de satisfaction. L'Espagnol s'est classé sixième sur la feuille de temps officielle avec un chrono de 1:57,270 min, à un peu plus de trois dixièmes de son frère et nouveau coéquipier chez Gresini, Alex Márquez, l'octuple champion.

"J'étais vraiment à la limite aujourd'hui", rapporte le pilote de 30 ans au vu de sa charge de travail marathon avec les 72 tours de la seule journée de mercredi. Pour clore les trois jours d'essais de Sepang, il a encore ajouté 54 tours le jeudi. "C'est pourquoi j'ai fait une pause plus longue à midi. Un autre sprint de dix tours, par exemple, n'était plus vraiment prévu. Mais j'ai dû tout donner une nouvelle fois. Je ne sais pas si je peux atteindre le niveau de ce garçon. Mais je ne veux certainement pas laisser planer le doute sur le fait que j'ai tout donné - je vais insister".

Le bilan du nouveau venu chez Ducati : "Globalement, le test s'est bien passé. D'accord, le premier jour a été difficile. Le deuxième jour, nous avons travaillé, j'ai fait beaucoup de tours. Du point de vue du rythme, c'était alors également correct, il manquait encore l'attaque des temps". Il s'est rattrapé jeudi.

Marc Márquez raconte aussi comment il s'est préparé mentalement à la chasse au chrono : "Hier, au lit, j'ai encore passé une heure à réfléchir à une 'time attack'. Aujourd'hui, je me suis levé à 7 heures et je l'ai répété pendant une heure", a-t-il déclaré en riant. "La chasse aux temps était meilleure. Le style de pilotage est complètement différent de celui de la Honda. Nous avons juste adapté certaines choses, j'ai aussi changé quelque chose dans mon style de pilotage. L'équipe m'a aussi mieux compris. C'était donc mieux aussi. Bien sûr, il manque encore une demi-seconde aux gars du top. Mais ces gars sont vraiment super rapides. Sur le rythme de course, nous sommes plus proches".

Détail passionnant de MM93 : "Lors de la simulation du sprint, j'étais plus rapide dans certains virages que lors de la chasse au chrono, c'est aussi positif !"

Le sextuple champion de MotoGP explique en outre : "Avec la Honda, on saute littéralement dans le virage de manière super-rapide. Ici, en revanche, il faut penser à certaines choses. Avec la Ducati, il faut vraiment bien comprendre certaines choses pour la chasse au chrono. Les ingénieurs en électronique comprennent maintenant comment adapter les dispositifs tels que le frein moteur et le contrôle de couple pour moi - c'était aussi un bon pas en avant. Chaque pilote a son propre style dans ce domaine".

Comment Marc voit-il son nouvel outil de travail après les trois jours passés à Sepang ? "L'amour pour une moto n'est jamais assez grand. Pas à pas, je me sens mieux. Je roule encore trop rigidement sur la moto. Je ne joue pas assez avec mon corps, comme le font Bastianini et Martin. Pecco n'y joue pas beaucoup, mais il est quand même rapide. Je dois encore mieux comprendre la sortie de virage. C'est là que l'on prend le temps. Avec la Honda, on allait plutôt chercher le temps sur les freins en qualifications".

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183

Test MotoGP de Sepang, jeudi (8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Rins, Yamaha, + 1,197

16. Zarco, Honda, + 1,260

17. Bezzecchi, Ducati, + 1,313

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183