Marc Márquez: pensare ai giri veloci a letto

Marc Márquez ha concluso il test IRTA in Malesia con un sorriso soddisfatto sul volto. Lo spagnolo si è piazzato al sesto posto della classifica ufficiale dei tempi con un 1:57.270 min. L'otto volte campione ha staccato di poco più di tre decimi il fratello e nuovo compagno di squadra Gresini Alex Márquez.

"Oggi ero davvero al limite", ha detto il trentenne in vista della sua maratona di lavoro con i 72 giri del solo mercoledì. Alla fine dei tre giorni di test di Sepang, ha completato altri 54 giri giovedì. "Per questo ho fatto una pausa più lunga all'ora di pranzo. Per esempio, un altro sprint di dieci giri non era previsto. Ma ho dovuto dare di nuovo il massimo. Non so se riuscirò a raggiungere il livello di questo giovane. Ma di certo non voglio dubitare di aver dato tutto - insisterò su questo".

Il rookie della Ducati ha riassunto: "Nel complesso, il test è andato bene. Ok, il primo giorno è stato difficile. Il secondo giorno abbiamo lavorato e ho fatto molti giri. Anche il ritmo era buono, ma mancava ancora il time attack". Si è rifatto giovedì.

Marc Márquez racconta anche come si è preparato mentalmente per il time attack: "Ieri ho fatto un 'time attack' di un'ora a letto. Oggi mi sono alzato alle 7 del mattino e l'ho ripetuto per un'ora", ha detto ridendo. "L'attacco a tempo è stato migliore. Lo stile di guida è completamente diverso da quello della Honda. Abbiamo solo adattato alcune cose, ho anche cambiato qualcosa nel mio stile di guida. Anche la squadra mi ha capito meglio. Quindi è andata meglio. Naturalmente, sono ancora a mezzo secondo dai primi. Ma questi ragazzi sono davvero molto veloci. Siamo più vicini sul ritmo di gara".

Particolare entusiasmante da parte di MM93: "Nella simulazione di sprint, in alcune curve sono stato più veloce che nell'inseguimento del tempo, e anche questo è positivo!".

Il sei volte campione della MotoGP spiega anche: "Con la Honda, si salta letteralmente in curva in modo velocissimo. Qui, invece, devi pensare ad alcune cose. Con la Ducati devi capire bene alcune cose per poter inseguire i tempi. Anche gli ingegneri elettronici ora capiscono come adattare i dispositivi come il freno motore e il controllo di coppia per me: anche questo è stato un buon passo avanti. Ogni pilota ha il suo stile".

Come vede Marc il suo nuovo strumento dopo i tre giorni di Sepang? "L'amore per una moto non è mai abbastanza grande. Passo dopo passo, mi sento meglio. Sono ancora troppo rigido sulla moto. Non gioco abbastanza con il mio corpo, come fanno Bastianini e Martin. Pecco non gioca molto, ma è comunque veloce. Devo ancora capire meglio l'uscita di curva. È qui che si trova il tempo. Con la Honda, si tende a ottenere il tempo in frenata in qualifica".

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (dal 6 all'8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183

Test MotoGP di Sepang, giovedì (8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Rins, Yamaha, + 1.197

16° Zarco, Honda, + 1.260

17° Bezzecchi, Ducati, + 1.313

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183