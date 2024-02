Marc Márquez: A pensar em voltas rápidas na cama

O estreante da Gresini Ducati, Marc Márquez, terminou em sexto no último dia do teste oficial de MotoGP em Sepang, na quinta-feira, ficando apenas a um passo de se juntar ao círculo de ases que estavam a assinar novos tempos maravilhosos.

Marc Márquez terminou o teste IRTA na Malásia com um sorriso de satisfação no rosto. O espanhol terminou em sexto lugar na tabela de tempos oficiais com 1:57.270 min. O octacampeão ficou a pouco mais de três décimos do seu irmão e novo companheiro de equipa na Gresini, Alex Márquez.

"Hoje estive mesmo no limite", disse o piloto de 30 anos, tendo em conta a sua maratona de trabalho com as 72 voltas de quarta-feira. No final dos três dias de testes em Sepang, ele completou mais 54 voltas na quinta-feira. "Foi por isso que fiz uma pausa maior na hora do almoço. Por exemplo, não estava planeado outro sprint de dez voltas. Mas tive de dar tudo de novo. Não sei se consigo atingir o nível deste jovem. Mas certamente não quero duvidar se dei tudo - vou insistir nisso."

O estreante da Ducati resumiu: "No geral, o teste foi bom. O primeiro dia foi difícil. Trabalhámos no segundo dia, fiz muitas voltas. O ritmo também foi bom, mas ainda faltava o contrarrelógio." Ele compensou isso na quinta-feira.

Marc Márquez também fala sobre a forma como se preparou mentalmente para o contrarrelógio: "Ontem passei por um 'contrarrelógio' durante uma hora na cama. Hoje levantei-me às 7 da manhã e voltei a fazer o mesmo durante uma hora", riu-se. "O contrarrelógio foi melhor. O estilo de condução é completamente diferente do da Honda. Adaptámos algumas coisas e eu também mudei algo no meu estilo de condução. A equipa também me compreendeu melhor. Então também foi melhor. Claro que ainda estou a meio segundo dos primeiros. Mas estes tipos são mesmo muito rápidos. Estamos mais próximos no ritmo de corrida".

Detalhe emocionante de MM93: "Na simulação de sprint, fui mais rápido em algumas curvas do que na perseguição de tempo, o que também é positivo!"

O hexacampeão de MotoGP também explica: "Com a Honda, saltas literalmente para a curva muito depressa. Aqui, por outro lado, temos de pensar em algumas coisas. Com a Ducati, temos de perceber algumas coisas muito bem para conseguirmos fazer os tempos. Os engenheiros electrónicos agora também compreendem como têm de adaptar os dispositivos como o travão motor e o controlo de binário para mim - isso também foi um bom passo. Cada piloto tem o seu próprio estilo".

Como é que Marc vê a sua nova ferramenta após os três dias em Sepang? "O amor por uma moto nunca é demais. Passo a passo, sinto-me melhor. Ainda ando muito rígido na moto. Não brinco o suficiente com o meu corpo, como fazem Bastianini e Martin. O Pecco não brinca muito, mas continua a ser rápido. Ainda preciso de compreender melhor a saída de curva. É aqui que se ganha tempo. Com a Honda, temos tendência para ganhar tempo nos travões na qualificação."

Teste de MotoGP de Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183

