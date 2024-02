Alex Márquez (Ducati/4e) : Le frère Marc est trop proche

Lors de la troisième journée d'essais MotoGP à Sepang, Alex Márquez a été l'un des quatre seuls pilotes à franchir le mur des 1'57. Il a réalisé une belle performance et a également évoqué le test de son frère.

Lors de la troisième journée d'essais en Malaisie, Alex Márquez a réalisé un temps fabuleux. Il est l'un des quatre seuls pilotes, tous sur Ducati, à avoir réalisé un temps de 1:56. Son temps de 1:56,938 l'a propulsé en quatrième position, ne perdant que 0,26 seconde sur le plus rapide des tests de Sepang, le champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia.

"Il est clair que nous étions en quête de temps aujourd'hui, mais les points ne seront attribués que pendant le championnat", a déclaré le plus jeune des deux frères Márquez. "Bien sûr, c'est super d'avoir réalisé 1:56,9, cela me rend heureux et rend l'équipe heureuse. Mais ce n'est pas un temps réaliste, car il y a actuellement beaucoup d'usure de gomme sur la piste".

Le pilote Gresini Ducati était également satisfait de la performance de l'équipe : "Nous avons tiré nos conclusions au bon moment, et la simulation de sprint d'aujourd'hui nous a aidés. Nous avions jusqu'à présent des problèmes avec le contrôle de traction, nous avons pu les résoudre. Nous pouvons désormais nous rendre au Qatar bien mieux préparés. Ces journées ont été éprouvantes, mais satisfaisantes".

L'équipe Gresini Racing a fait son travail à Sepang, même si tout le monde dans l'équipe n'est pas entièrement satisfait. "Pour ce circuit, nous avons rempli notre objectif. Après, les techniciens ont toujours une idée supplémentaire qu'ils aimeraient tester, mais il faudrait alors faire plus de 80 tours par jour. Ce n'est pas physiquement possible".

Alors qu'Alex Márquez a pu profiter pleinement des trois jours de test, son frère Marc a eu des difficultés à démarrer le premier jour. S'inquiète-t-il de cela et lui apporte-t-il un soutien supplémentaire ? "Non, il n'a pas besoin de mon aide. Bien sûr, il a eu le désavantage que son premier jour était à jeter, ce qui lui fait prendre un peu de retard dans les tests. Mais pour le fait qu'il ne connaisse la Ducati que depuis quelques jours, il est personnellement trop proche de moi", sourit le double champion du monde des petites catégories.

Tests MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183

Test MotoGP de Sepang, jeudi (8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Rins, Yamaha, + 1,197

16. Zarco, Honda, + 1,260

17. Bezzecchi, Ducati, + 1,313

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183