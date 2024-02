Alex Márquez (Ducati/4°): Il fratello Marc è troppo vicino

Alex Márquez ha ottenuto un tempo meraviglioso nel terzo giorno di test in Malesia. Uno dei soli quattro piloti, tutti in sella alla Ducati, è riuscito a ottenere un tempo di 1:56. Il suo 1:56.938 lo ha portato in quarta posizione, a soli 0,26 secondi dal più veloce dei test di Sepang, il campione del mondo Francesco "Pecco" Bagnaia.

"Naturalmente oggi eravamo a caccia di tempi, ma i punti vengono assegnati solo durante il campionato", ha detto il più giovane dei due fratelli Márquez. "Naturalmente è bello quando si fa un 1:56.9, che rende felice me e la squadra. Ma non è un tempo realistico, perché al momento la pista è molto usurata".

Anche il pilota della Gresini Ducati è soddisfatto della prestazione della squadra: "Abbiamo tratto le nostre conclusioni al momento giusto e la simulazione di sprint di oggi ci ha aiutato. Abbiamo avuto problemi con il controllo di trazione, ma siamo riusciti a risolverli. Ora possiamo andare in Qatar molto più preparati. Sono stati giorni faticosi ma soddisfacenti".

Il Gresini Racing Team ha fatto il suo lavoro a Sepang, anche se non tutti i membri della squadra sono completamente soddisfatti. "Per questa pista abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. I tecnici hanno sempre un'idea in più che vorrebbero testare, ma poi dovremmo fare più di 80 giri al giorno. Non è fisicamente possibile".

Mentre Alex Márquez ha potuto sfruttare appieno i tre giorni di test, suo fratello Marc ha avuto problemi iniziali nel primo giorno. È preoccupato per questo e gli dà un supporto extra? "No, non ha bisogno del mio aiuto. Certo, ha avuto lo svantaggio che il suo primo giorno era da buttare e quindi è rimasto un po' indietro nei test. Ma per il fatto che conosce la Ducati solo da pochi giorni, è troppo vicino a me personalmente", ha sorriso il due volte campione del mondo delle classi minori.

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (dal 6 all'8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183

