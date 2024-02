Alex Márquez (Ducati/4º): O irmão Marc está demasiado perto

No terceiro dia de testes de MotoGP em Sepang, Alex Márquez foi um dos únicos quatro pilotos a quebrar a barreira do 1:57. Ele teve um forte desempenho e também falou sobre o teste do seu irmão.

Alex Márquez fez um tempo maravilhoso no terceiro dia de testes na Malásia. Sendo um dos quatro pilotos, todos da Ducati, conseguiu um tempo de 1:56. O seu 1:56.938 colocou-o na quarta posição, a apenas 0,26 segundos do mais rápido do teste de Sepang, o campeão do mundo Francesco "Pecco" Bagnaia.

"Claro que hoje andámos atrás de tempos, mas os pontos só são atribuídos durante o campeonato," disse o mais novo dos dois irmãos Márquez. "É claro que parece ótimo quando se faz 1:56.9 min, isso deixa-me a mim e à equipa felizes. Mas não é um tempo realista, porque há muito desgaste de borracha na pista neste momento."

O piloto da Gresini Ducati também ficou satisfeito com o desempenho da equipa: "Tirámos as nossas conclusões no momento certo e a simulação de sprint de hoje ajudou-nos. Tivemos problemas com o controlo de tração, mas fomos capazes de os resolver. Podemos agora viajar para o Qatar muito mais bem preparados. Foram uns dias cansativos mas satisfatórios."

A Gresini Racing Team fez o seu trabalho em Sepang, mesmo que nem todos na equipa estejam completamente satisfeitos. "Para esta pista de corrida, cumprimos o nosso objetivo. Os técnicos têm sempre uma ideia adicional que gostariam de testar, mas nesse caso teríamos de fazer mais de 80 voltas por dia. Isso não é fisicamente possível."

Enquanto Alex Márquez conseguiu tirar o máximo partido dos três dias de testes, o seu irmão Marc teve problemas iniciais no primeiro dia. Ele está preocupado com isso e dá-lhe apoio extra? "Não, ele não precisa da minha ajuda. Claro que teve a desvantagem de o seu primeiro dia ter sido um dia de descarte, o que significa que ficou um pouco atrasado nos testes. Mas pelo facto de só conhecer a Ducati há alguns dias, ele está demasiado perto para mim pessoalmente," sorriu o bicampeão mundial das classes mais pequenas.

Teste de MotoGP em Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183

