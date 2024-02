Maverick Viñales: "Hubiera necesitado dos días más"

Maverick Viñales afronta su tercera temporada completa como piloto oficial de Aprilia. El piloto de 29 años terminó el test de Valencia a finales de noviembre en lo más alto de la tabla de tiempos y se fue al parón invernal lleno de confianza.

Sin embargo, al 25 veces ganador de un GP le costó más arrancar en el primer test de pretemporada del año 2024. Aunque terminó el primer día en el Circuito Internacional de Sepang en sexta posición, a 0,519 segundos del mejor tiempo, el jueves cayó hasta la 12ª posición en la clasificación final . Al final, Viñales marcó un tiempo de 1:57.528 minutos, a 0.846 segundos del fabuloso crono establecido por Pecco Bagnaia (Ducati).

"Todavía tengo muy presente la sensación de Valencia y también las impresiones de la moto antigua. Así que sé exactamente dónde nos falta todavía", dijo el español lleno de confianza.

Cuando se le preguntó si estaba satisfecho con el desarrollo del test, el séptimo clasificado del año pasado respondió con una sonrisa: "Hubiera necesitado dos días más. Sigo buscando el feeling de Valencia, todavía no lo he encontrado. De momento me sigue faltando el equilibrio adecuado de la moto a la entrada de las curvas, porque es extremadamente inestable en esta zona. Como resultado, no puedo frenar tan fuerte como me gustaría, pero estamos trabajando en ello".

Además de la RS-GP24, Aprilia también ha llevado a Malasia un gran número de piezas aerodinámicas, que los pilotos del fabricante italiano han puesto a prueba durante el test: "También estamos trabajando mucho con la aerodinámica para ver si influye en mis sensaciones. Todavía no hemos probado todas las piezas aerodinámicas que Aprilia nos ha suministrado para las pruebas, y seguiremos haciéndolo en Qatar."

Respecto al último test de pretemporada en Doha, Viñales concluyó: "Ahora tengo una impresión completa de la nueva moto y sé en qué tenemos que trabajar todavía. Ahora es cuestión de tiempo. Dentro de quince días viajaremos a Qatar. No es el mejor circuito para hacer pruebas. Después de las obras de renovación, el agarre es perfecto, lo que ocultará algunos puntos débiles de nuestra moto. Pero lo aprovecharemos al máximo".

Test MotoGP Sepang, tiempos combinados (del 6 al 8 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16º Rins, Yamaha, + 1.197

17º Zarco, Honda, + 1.260

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183

Test MotoGP Sepang, jueves (8 febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Rins, Yamaha, + 1.197

16º Zarco, Honda, + 1.260

17º Bezzecchi, Ducati, + 1.313

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183