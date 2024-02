Maverick Viñales : "Il m'aurait fallu deux jours supplémentaires

Maverick Viñales s'apprête à vivre sa troisième saison complète en tant que pilote officiel Aprilia. Le pilote de 29 ans avait terminé le test de Valence fin novembre en tête du classement des temps, ce qui lui avait permis d'aborder la pause hivernale avec confiance.

Lors du premier test pré-saison de l'année civile 2024, l'homme aux 25 victoires en GP a en revanche eu plus de mal à se mettre en route. Alors qu'il avait tout de même terminé la première journée sur le circuit international de Sepang à la sixième place, à 0,519 seconde du meilleur temps, il a chuté à la douzième position du classement final jeudi. Au final, Viñales a réalisé un temps de 1:57,528, à 0,846 seconde du fabuleux temps de Pecco Bagnaia (Ducati).

"J'ai encore très bien en tête les sensations de Valence et les impressions de l'ancienne moto. Je sais donc exactement dans quels domaines il nous manque encore quelque chose", a déclaré l'Espagnol, confiant.

A la question de savoir s'il était satisfait du déroulement des tests, le septième de l'année dernière a répondu en souriant : "J'aurais eu besoin de deux jours supplémentaires. Je suis toujours à la recherche des sensations de Valence, jusqu'à présent je ne les ai pas encore trouvées. Pour l'instant, il me manque encore le bon équilibre de la moto en entrée de virage, car elle est très instable dans cette zone. Cela ne me permet pas non plus de freiner aussi fort que je le voudrais, mais nous y travaillons".

Outre la RS-GP24, Aprilia a également apporté en Malaisie un grand nombre de pièces aérodynamiques que les pilotes du constructeur italien ont testées sous toutes les coutures durant les essais : "Nous travaillons aussi beaucoup sur l'aérodynamique pour voir si elle a une influence sur mes sensations. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore essayé toutes les pièces aéro fournies par Aprilia pour les tests, nous continuerons à le faire au Qatar".

En ce qui concerne le dernier test de pré-saison à Doha, Viñales a conclu : "J'ai maintenant une impression globale de la nouvelle moto et je sais ce que nous devons encore travailler. Maintenant, c'est une question de temps. Dans deux semaines, nous nous rendrons au Qatar. Pour les tests, ce n'est pas le meilleur circuit. En effet, après les travaux de rénovation, l'adhérence y est parfaite, ce qui cachera certaines faiblesses de notre moto. Mais nous allons en tirer le meilleur parti".

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183

